Giro d’Italia femminile 2026, straripante tris di Elisa Balsamo a Buja. Longo Borghini e Persico in top 5

Una straripante Elisa Balsamo resiste alle difficoltà di giornata, è letteralmente incontenibile nel finale e vince allo sprint la terza tappa del Giro d’Italia femminile Bibione-Buja di 156 chilometri. La velocista della Lidl-Trek nel finale parte fortissimo e non lascia scampo alle avversarie.

L’italiana, alla vittoria numero trentacinque della sua carriera da professionista, precede l’americana Lily Williams della Human Powered Health e l’olandese Femke Gerritse del Team SD Worx – Protime. Completano la Top 5 Elisa Longo Borghini e Silvia Persico della UAE Team ADQ. Balsamo consolida il suo primato e ora guida la generale con 24” sull’americana e 30” su un folto gruppo di atlete capeggiato da Elisa Longo Borghini.

Nei primi chilometri partono all’attacco Cristina Tonetti della Laboral Kutxa – Fundación Euskadi, Alison Jackson della St Michel – Preference Home – Auber93 ed Eleonora Deotto del Team Mendelspeck E-Work. Le raggiungono, poco più tardi, Nienke Veenhoven del Team Visma | Lease a Bike, Marta Pavesi della Top Girls Fassa Bortolo e Barbara Guarischi del Team SD Worx – Protime.

Il drappello al comando arriva a toccare un vantaggio massimo di 3’10” prima che sullo scollinamento del Moruzzo, prima salita di giornata, l’allungo di Alison Jackson porti via il terzetto con Cristina Tonetti e Marta Pavesi. Il gruppo riprende le tre battistrada quando mancano ventisei chilometri al termine.

Sulla salita di Montenars, terza categoria di 2,5 chilometri con pendenza media del 7,1%, Demi Vollering tenta l’allungo nel finale. Rispondono al suo forcing Reusser, Van der Breggen e Longo Borghini. Il quartetto di testa, pensando anche alla cronometro di domani, rallenta e favorisce il rientro delle altre atlete. Nel finale prova la sortita Sigrid Ytterhus Haugset della Uno-X Mobility. La scandinava arriva ad un margine di 9”, ma si arrende nel finale.