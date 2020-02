Calcio, i pali e Silvestri fermano la Lazio all’Olimpico contro il Verona, 0-0 nel recupero del 17° turno di Serie A

E’ terminato 0-0 all’Olimpico di Roma il recupero della 17ma giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020 tra Lazio e Verona. Gli uomini di Simone Inzaghi sono stati fermati dagli scaligeri e dunque non sono riusciti ad avvicinarsi più di tanto alla Juventus capolista (distante 4 lunghezze) e a scavalcare l’Inter, con un punto ora di vantaggio nei confronti dei biancocelesti. Un match nel quale le occasioni vi sono state da una parte e dell’altra e nel corso del quale Luis Alberto ha “litigato” coi pali e ha fatto i conti con un super Silvestri.

LA CRONACA DI LAZIO-VERONA

Inzaghi punta sul suo 3-5-2: Immobile e Caicedo coppia d’attacco, Luis Alberto ad agire da mezzala di fantasia insieme a Milinkovic-Savic, Lucas Leiva schermo davanti alla difesa guidata da Patric e da Acerbi. Risponde Juric con un 3-4-2-1 con Verre riferimento unico in fase offensiva, assistito da Borini e da Zaccagni. Al 16′ è del Verona la prima chance: miracolo di Strakosha sulla conclusione doppia di Pessina e di Borini. 3′ più tardi è Silvestri ad entrare in scena, con una parata decisiva su Immobile. Al 37′ è sempre l’estremo difensore gialloblu a immolarsi per la causa, respingendo una conclusione di Immobile, innescato da un sontuoso Luis Alberto. Allo scadere della prima frazione arriva il palo della Lazio proprio con il fantasista iberico, ottimamente innescato da Lulic. Nella ripresa ancora lo spagnolo si fa vedere in maniera pericolosa, con un destro da fuori che incoccia la parte esterna del montante della porta di Silvestri. Il Verona però non sta a guardare e prima Verre e poi Borini fanno venire i brividi ai tifosi della Lazio, è bravissimo Strakosha. In pieno recupero, ultima prodezza del portiere del Verona sul solito Luis Alberto, disinnescando un tiro potentissimo da fuori area.

Foto: LaPresse