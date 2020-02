Fed Cup 2020: Italia-Austria, svelato l’ordine di gioco. Apre Camila Giorgi, poi Paolini e il doppio

La composizione degli incontri del primo match dell’Italia in Fed Cup 2020, nel Gruppo I della Zona Euro-Africana che si gioca a Tallinn, in Estonia, è stata resa nota. Il match delle azzurre prevede quest’oggi che sia l’Austria a incrociare il suo cammino con le nostre giocatrici.

L’apertura è affidata a Camila Giorgi, che fa il suo esordio con Mira Antonitsch, numero 638 del ranking WTA, con la quale non ha mai giocato. Classe 1998, Antonitsch nel 2019 ha vinto un torneo ITF da 15.000 dollari a Banja Luka, in Slovenia.

A seguire è la volta di Jasmine Paolini, numero 1 d’Italia, che si trova di fronte Julia Grabher, numero 221 della classifica mondiale: la toscana deve fare particolare attenzione a questo confronto, perché con l’austriaca ha perso in tre set ai quarti dell’ITF da 25.000 dollari di Campinas, in Brasile, nello scorso marzo. Grabher ha vinto un torneo della stessa categoria a Klosters, in Svizzera, e ha raggiunto due finali, una proprio a Campinas e l’altra a St. Poelten.

Il doppio, almeno teoricamente, vede Giulia Gatto Monticone e Martina Trevisan affrontare Sinja Kraus (17 anni, carriera abbastanza buona a livello junior) e Melanie Klaffner, che nella specialità è numero 485.

