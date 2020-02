Ciclismo: Mads Pedersen rinnova fino al 2022 con la Trek-Segafredo

Il Campione del Mondo Mads Pedersen ha rinnovato fino alla stagione 2022 con la Trek-Segafredo. Il 24enne danese è ormai nel team nel 2017 ed è sicuramente una delle stelle della squadra italo-americana, insieme anche al nuovo arrivato Vincenzo Nibali.

Pedersen aveva già firmato un primo rinnovo nell’Aprile 2018 fino alla stagione 2020 ed ecco il secondo prolungamento per il Campione del Mondo.

Nell’aprile 2018, dopo essere arrivato secondo al Tour of Flanders, Pedersen ha firmato un prolungamento di due anni del suo contratto originale, portandolo fino alla fine della stagione 2020. Adesso il nuovo rinnovo con il team guidato da Luca Guercilena: “Luca ha creduto in me tre anni fa, quando ho firmato per la prima volta con il team. Ha sempre mostrato grande fiducia in me anche l’anno prima”, le parole di Pedersen.

Così ha commentato il rinnovo Guercilena: “È molto importante per noi avere l’opportunità di lavorare con Mads per un altro paio di stagioni. Avendolo scoperto quando era un giovane talento e trasformarlo in un campione del mondo è stato un lavoro duro, ma profondamente gratificante e credo che questo ci dia fiducia per un futuro radioso”.

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse