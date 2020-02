Volley femminile, Busto Arsizio vola ai quarti di finale della CEV Cup. Le Farfalle battono il Resovia al golden set!

Busto Arsizio si è qualificata ai quarti di finale della CEV Cup 2020 di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le Farfalle hanno letteralmente dovuto sudare le fatidiche sette camicie in casa del Developres Resovia e hanno staccato il pass per il prossimo turno soltanto al golden set: le ragazze di coach Stefano Lavarini, forti della vittoria per 3-0 nell’andata degli ottavi di finale, sono state battute dalla compagine polacca per 3-0 (25-20; 25-23; 27-25) ma poi hanno vinto il set di spareggio per 15-11 e hanno così potuto fare festa zittendo gli spettatori del Podpromie.

Busto Arsizio, reduce dalla sconfitta contro Conegliano nella finale di Coppa Italia e seconda nella classifica di Serie A1, ora se la dovrà vedere con la vincente di Monza-Dinamo Kazan (le russe partono da 3-0, stasera è in programma l’incontro di ritorno alla Candy Arena e le brianzole cercheranno il ribaltone in casa). Le detentrici del trofeo se la sono vista brutta ma ora possono continuare a lottare per difendere il titolo.

La migliore in campo è stata l’opposto Karsta Lowe (18 punti), doppia cifra anche per le schiacciatrici Alessia Gennari e Britt Herbots (11 punti a testa). La regista Alessia Orro ha sfruttato bene la centrale Haleigh Washington (13 punti) affiancata da Sara Bonifacio (4 muri). Dall’altra parte della rete si sono distinte Alexandra Frantti e Zuzanna Efimienko (15 punti a testa).

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LPS/Fabrizio Carabelli