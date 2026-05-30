LIVE Virtus Bologna-Venezia, Serie A basket 2026 in DIRETTA: inizia la semifinale scudetto

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Virtus Bologna e Reyer Venezia, valido come gara 1 della semifinale del campionato di Serie A1 2025-2026.

Entrambe le squadre hanno superato i quarti di finale in gara 5, con gli emiliani che hanno superato Trento con il punteggio di 106-95 nel match decisivo. Percorso simile anche per i lagunari, che dopo essere stati in vantaggio 2-0 con Derthona, si sono fatti recuperare dai piemontesi, vincendo poi la sfida finale per 89-83.

Nella regular season le due compagini si sono divise la posta in palio, con la Virtus Bologna che ha trionfato all’andata al Palasport Taliercio (75-81), mentre Reyer Venezia si è presa la rivincita nella gara di ritorno alla Virtus Segafredo Arena (82-86). Per il team bolognese gli uomini più in forma del momento sono Alessandro Pajola e Carsen Edwards, mentre per i veneti R.J. Cole e Amedeo Tessitori.

Il primo incontro della serie di semifinale tra Virtus Bologna e Reyer Venezia si giocherà alla Virtus Segafredo Arena e avrà inizio alle ore 20.00. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata, buon divertimento!