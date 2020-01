LIVE Sport, DIRETTA 19 gennaio: la Juventus allunga in testa alla Serie A, Milano perde nel basket

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per averci seguito in questa lunga giornata e buonanotte a tutti. Appuntamento a domani per un lunedì ricco di sport, iniziano gli Australian Open.

22.42 BASKET – Brescia ha sconfitto Milano per 78-72 nel posticipo della giornata di basket, la Leonessa rafforza il terzo posto in classifica mentre i meneghini sono quarti. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

22.40 CALCIO – La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo e allunga in testa alla classifica della Serie A, ora ha quattro punti di vantaggio sull’Inter. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

21.35 BASKET FEMMINILE – Nel posticipo della quindicesima giornata Lucca batte Broni e si riscatta dopo tre sconfitte consecutive. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.55 TENNIS – Alla vigilia degli Australian Open Roberto Bautista Agut si è detto molto preoccupato per le condizioni atmosferiche a Melbourne: “Competere all’aria aperta può essere pericoloso”. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.30 BASKET FEMMINILE – Si sono giocate le partite della quindicesima giornata: sorpresa Virtus Bologna che sconfigge la ex capolista Ragusa, Schio vince e torna in testa da sola. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.20 PALLANUTO – L’Italia affronterà la Russia nei quarti di finale degli Europei femminili, si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.10 VOLLEY – Si sono disputate le partite della sedicesima giornata di SuperLega, tutte le big hanno vinto: successi netti per Civitanova, Perugia, Modena, Trento e Milano. Non cambia la classifica. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.58 BASKET – La Dinamo Sassari domina in quel di Pesaro e continua l’inseguimento alla vetta della classifica di Serie A 2019-2020. Sei i giocatori di Pozzecco in doppia cifra, spicca la prestazione super di Dyshawn Pierre. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.50 CALCIO – La Roma ha sconfitto il Genoa per 3-1 nel match di Serie A, decisivi Under, un autogol e la rete di Dzeko. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.40 HOCKEY GHIACCIO – Bolzano sconfitta da Vienna nella penultima giornata della regular season di EBEL. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.20 VOLLEY FEMMINILE – Si sono disputate le partite della quindicesima giornata di Serie A. Conegliano batte Filottrano e si conferma in testa alla classifica con sei punti su Busto Arsizio, Scandicci e Monza sconfitte al tie-break. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.25 BASKET – Ecco i primi risultati della domenica della Serie A 2019-2020. Varese regola Trieste a domicilio, Brindisi sconfigge la Virtus Roma all’overtime. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

18.50 VOLLEY – Davide Mazzanti ha chiuso le porte della Nazionale a Piccinini: “Non fa parte del progetto, ho chiarito con Pietrini”. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

18.40 ATLETICA – Cesare Maestri e Stewartova hanno vinto il Cross della Vallagarina, tradizionale gara di corsa campestre in provincia di Trento. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

18.20 CALCIO – Mario Balotelli ne combina un’altra delle sue: ripetuti insulti all’arbitro ed espulsione in Brescia-Cagliari. Inevitabile una lunga squalifica, e il sogno Europei si fa sempre più lontano. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

18.05 EQUITAZIONE – Denis Lynch ha vinto la tappa di Coppa del Mondo a Lipsia, quarto posto per Emilio Bicocchi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

17.55 SALTO CON GLI SCI – Dawid Kubacki ha vinto la gara-2 di Coppa del Mondo a Titisee, sconfitto Kobayashi di un’incollatura. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

17.50 MOTOGP – Valentino Rossi è tornato ad allenarsi su una moto da cross in vista del Mondiale MotoGP che scatterà a marzo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

17.48 CICLISMO – Elia Viviani, al debutto con la Cofidis, molto soddisfatto dopo il secondo posto odierno nella Schwalbe Classic, tradizionale antipasto del Tour Down Under: “Buon segnale, ottimo lavoro di squadra”. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

17.16 TENNIS – Roger Federer parla del rapporto con gli altri due mostri sacri del circuito, Rafael Nadal e Novak Djokovic: “Mi sembra ovvio che vinceranno più Slam di me”. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

16.58 CALCIO – L’Inter ha pareggiato per 1-1 contro il Lecce nel match valido per la ventesima giornata di Serie A, Mancosu ha risposto a Bastoni negli ultimi venti minuti: brutto passo falso per i nerazzurri. Negli altri match del pomeriggio: Bologna-Verona 1-1, Brescia-Cagliari 2-2. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

16.40 SLITTINO NATURALE – Dominio dell’Italia nella Coppa del Mondo di Vatra Dornei, vittorie di Pinggerra e Gruber con due strepitose doppiette. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

16.30 CICLOCROSS – Eli Iserbyt ha vinto la tappa di Nommay valida per la Coppa del Mondo al termine di un duello epico con Aerts. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

16.20 BOB – Francesco Friedrich ha dominato anche nel bob a 4 in Coppa del Mondo a Igls dopo essersi imposto nel bob a 2. Patrick Baumgartner 14°. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

16.00 SCI DI FONDO – Lo svedese Edvin Anger è il vincitore della medaglia d’oro sprint alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna 2020. 17 anni, residente a Mora, città di poco più di diecimila abitanti nell’entroterra della Svezia, Anger sconfigge con il tempo di 3’10″47 i gemelli norvegesi Nikolai e Aleksander Holmboe. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

15.50 SPEED SKATING – Si sono chiusi a Baselga di Piné i Campionati italiani assoluti di speed skating con l’assegnazione dei titoli nazionali delle mass start, che sono andati ai due azzurri più rappresentativi della specialità a livello internazionale, ovvero Andrea Giovannini tra gli uomini e Francesca Lollobrigida tra le donne. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

15.35 CICLISMO – Fabio Aru si sta preparando per essere grande protagonista nella stagione che incomincerà tra pochi giorni, il Cavaliere dei Quattro Mori è reduce da due anni particolarmente complicati a causa di diversi problemi fisici e vuole ritornare quello dei giorni migliori. Il sardo ha scelto di rinunciare al Giro d’Italia e punta a essere altamente competitivo al Tour de France dove il percorso sembra essere particolarmente adatto alle sue caratteristiche, l’alfiere della UAE Emirates esordirà al Tour Colombia (11-16 febbraio) e poi macinerà chilometri in vista della Grande Boucle. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

15.30 BIATHLON – Il francese Martin Fourcade continua la sua cavalcata trionfale in questo mese di gennaio e vince anche l’inseguimento di Ruhpolding, sede della quinta tappa della Coppa del mondo di biathlon 2019/2020. Al termine di uno spettacolare testa a testa con il connazionale Quentin Fillon Maillet il vincitore di sette sfere di cristallo ha prevalso grazie ad un unico bersaglio mancato dal rivale in occasione dell’ultimo della terza serie. Si tratta della dodicesima doppietta sprint – inseguimento per il fuoriclasse transalpino, salito a quota 81 vittorie in carriera e ritornato prepotentemente ai vertici in contumacia del norvegese Johannes Bø. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

14.30 CALCIO – Termina 3-2 il lunch match del 20° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020 tra Milan-Udinese. Una sfida all’ultimo respiro che ha sorriso ai rossoneri, grazie a una doppietta di Rebic al 48′ e al 93′. A segno tra le fila rossonere anche Theo Hernandez, mentre per i friulani le segnature di Larsen (su svarione di Donnarumma) al 6′ e di Lasagna all’85’.

14.25 SCI ALPINO – Clemente Noel fa il bis a Wengen e precede Kristoffersen e Khoroshilov, 11esimo Razzoli, out Vinatzer. Pinturault inforca e vede fuggire in classifica il suo rivale norvegese CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

13.55 SLITTINO . L’Italia sfiora il successo anche nel team relay di Lillehammer. Vince l’Austria con un decimo sugli azzurri, terza la Lettonia poi Germania e Russia CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

13.21 BIATHLON – La norvegese Tiril Eckhoff continua ad impressionare e, dopo aver conquistato la 7.5 km sprint femminile, conquista anche la prove dell’inseguimento di Ruhpolding (Germania), una delle “Classiche Monumento” della Coppa del Mondo di biathlon 2019-2020. Si tratta della dodicesima vittoria della ventinovenne nativa di Bærum che rafforza la propria leadership in vetta alla classifica generale. Decisamente male Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Entrambe le nostre portacolori hanno pagato un rendimento al poligono negativo, considerando i 5 errori dell’altoatesina e i sei della sappadina. Il 20° posto a 2’05″3 e il 41° posto a 3’24″2 parlano chiaro. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

13.13 SCI ALPINO – Marta Bassino è terza nel gigante parallelo del Sestrie. Vince Clara Direz su Elisa Moerzinger, quarta Brignone su Goggia. subito out Vlhova e Shiffrin CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

12.45 PALLANUOTO – L’Italia supera la Francia per 18-6 nella quinta giornata degli Europei di pallanuoto femminile e chiude la prima fase al terzo posto nel Girone B proprio davanti alle transalpine, ed ora martedì 21 alle ore 16.00 sfiderà nei quarti di finale la seconda classificata del Girone A, ovvero la vincente di Russia-Grecia, che si disputerà oggi alle ore 17.30 (in caso di pareggio sarà seconda la Russia). CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

12.38 SLITTINO – La classifica della Coppa del Mondo di slittino singolo maschile 2019-2020. Dominik Fischnaller riapre i giochi e si porta a -86 da Roman Repilov CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

12.15 SLITTINO – Dominik Fischnaller torna a vincere in Coppa del Mondo, dando seguito all’ottimo feeling con il budello norvegese di Lillehammer. L’azzurro grazie a questo successo conquista il secondo oro europeo in carriera e portando a 6 i successi in carriera, abbinati ai 27 podi individuali. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

12.05 NUOTO – Martina Carraro ed Elena Di Liddo terminano sul podio nella seconda e ultima giornata delle FINA Champions Swim Series a Pechino. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

11.45 SCI DI FONDO – La norvegese Johaug vince la prova ad inseguimento di Nove Mesto e vola in classifica – CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

11.00 SCI ALPINO – Sono stati stilati i tabelloni della fase a eliminazione diretta del gigante parallelo del Sestriere. Si inizia alle ore 11.45. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

10.31 SCI ALPINO – Mikaela Shiffrin si conferma la donna da battere nel gigante parallelo del Sestriere. L’americana ha chiuso al primo posto la qualificazione, vincendo entrambe le sue run contro la rivale Petra Vlhova e chiudendo con un tempo complessivo di 44”55. La leader della classifica generale di Coppa del Mondo è ancora alla ricerca della prima vittoria nel 2020 ed oggi sembra essere l’occasione giusta per interrompere questa serie negativa. LA CRONACA DELLE QUALIFICAZIONI DEL GIGANTE PARALLELO FEMMINILE

10.08 SALTO CON GLI SCI FEMMINILE – Ancora Eva Pinkelnig: l’austriaca non si ferma più e vince per la terza volta consecutiva in Coppa del Mondo sul trampolino normale di Zao, rivelandosi l’assoluta dominatrice del Giappone prima del ritorno in Europa, a Rasnov, la prossima settimana. Per la nativa di Dornbirn il successo arriva con due salti da 99 e 95 metri per 114.6 e 111.9 punti, per un totale di 226.5 che la colloca davanti alla connazionale Chiara Hoelzl, che aveva vinto le qualificazioni. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

09.50 CICLISMO – Simona Frapporti conquista l’ultima tappa del Women’s Tour Down Under 2020! A trionfare in classifica generale è la campionessa Usa Ruth Winder, che riesce a difendere il vantaggio accumulato sulla tedesca Liane Lippert e sull’australiana Amanda Spratt. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.40 BASKET NBA – Sono dieci le partite della notte NBA. La sfida più attesa era sicuramente quella tra Houston e i Lakers. Ha vinto Los Angeles per 124-115 grazie ad un fantastico terzo quarto da 32-17. LeBron James e compagni consolidano così il loro primo posto nella Western Conference, mentre per i Rockets si comincia a parlare di crisi dopo la terza sconfitta consecutiva ed un sesto posto che non può per nulla soddisfare. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.35 COMBATTIMENTO – Conor McGregor è tornato e lo ha fatto alla grande! Il volto simbolo della MMA aveva promesso il sangue e il rosso si è visto copiosamente sull’ottagono della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA) ed è stato quello fuoriuscito dal naso del malcapitato Donald Cerrone che è crollato dopo appena quaranta secondi di un combattimento che oggettivamente non c’è stato. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, domenica 19 gennaio 2020. Si prospetta una giornata ricca di sport nella quale non ci si annoierà di certo.

Tutto lo sport e gli eventi del 19 gennaio: orari e programma

Foto: Fisi-Pentaphoto