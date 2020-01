Salto con gli sci, Dawid Kubacki regola Kobayashi per un’incollatura e centra la doppietta a Titisee-Neustadt

Secondo successo consecutivo e quarto in carriera per Dawid Kubacki, uscito vincitore in gara-2 a Titisee-Neustadt (Germania) al termine di un meraviglioso duello testa a testa con Ryoyu Kobayashi conclusosi in favore del polacco per appena tre decimi di punto. Il fresco trionfatore nella Tournèe dei 4 Trampolini ha costruito il suo primo posto in particolar modo nella prima serie, con un salto fantascientifico di 143 metri in condizioni di vento meno favorevole rispetto al rivale (volato fino a quota 147 metri con una bufera di vento frontale), per poi difendere la sua leadership per un soffio nella seconda manche nonostante una prova complessivamente meno competitiva nei confronti di Kobayashi.

Dopo aver guadagnato 3.3 punti di margine a metà gara sul primo degli inseguitori, Kubacki ha ottenuto una misura positiva di 133.5 metri (alla luce delle complicate condizioni meteo affrontate) evidenziando però una sbavatura abbastanza evidente in fase di atterraggio non penalizzata particolarmente da tre dei cinque membri della giuria. Il 29enne nativo di Nowy Targ ha totalizzato alla fine 283.3 punti nella somma delle due manche, mentre il detentore della Sfera di Cristallo Ryoyu Kobayashi si è dovuto accontentare della piazza d’onore con 283.0. Alle spalle dei primi due, semplicemente superiori rispetto al resto della concorrenza quest’oggi, si è inserito in terza posizione dopo aver chiuso settimo la prima serie il sorprendente sloveno Timi Zajc (271.6), al primo piazzamento sul podio di una stagione finora sotto le aspettative.

Il pubblico teutonico ha sperato fino all’ultimo in una clamorosa rimonta da parte del padrone di casa Stephan Leyhe, capace di risalire dalla quattordicesima alla quarta piazza con il miglior punteggio della seconda serie, mentre il leader della generale Karl Geiger si è difeso egregiamente in un contesto di gara a lui sfavorevole raccogliendo un pesantissimo quinto posto. In ottica classifica generale di Coppa del Mondo, il grande sconfitto di giornata è indubbiamente l’austriaco Stefan Kraft, forte candidato per la top3 fino ad un secondo salto di gara che lo ha fatto scivolare addirittura fuori dai primi 10 (11°) dopo il quarto posto del primo round.

Foto: Lapresse