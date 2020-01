Calcio, Balotelli ne combina un’altra delle sue: insulti all’arbitro ed espulsione in Brescia-Cagliari

Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Una lezione che evidentemente Mario Balotelli non ha ben compreso, come dimostra l’ennesimo episodio discutibile di cui si è reso protagonista nell’odierno pomeriggio di Serie A. Nel corso di Brescia-Cagliari, infatti, l’attaccante della squadra lombarda è stato espulso per aver insultato platealmente l’arbitro e ora si prepara a dover scontare una lunga squalifica.

L’episodio incriminato giunge al minuto 81: Balotelli, subentrato da appena 7′ al posto di Alfredo Donnarumma, interviene in modo scomposto su Pisacane e viene giustamente ammonito; il numero 9 del Brescia, però, non ci sta e protesta platealmente mandando più volte “a quel paese” l’arbitro Giua, che a questo punto non può far altro che estrarre un inevitabile cartellino rosso. SuperMario salterà dunque sicuramente la partita contro il Milan di venerdì prossimo, ma presumibilmente starà fermo per diverse altre giornate. Il sogno Europei si fa sempre più lontano.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

antonio.lucia@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse