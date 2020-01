Equitazione, FEI Jumping World Cup Lipsia 2019: vince Denis Lynch, quarto Emilio Bicocchi

Si è disputata a Lipsia, in Germania, l’undicesima tappa della World Cup di salto ostacoli di equitazione, che è stata vinta dall’irlandese Denis Lynch su GC Chopin’s Bushi, binomio che al jump-off ha chiuso con un netto in 33.16. Seconda piazza per il teutonico Christian Ahlmann su Dominator 2000 Z con il crono di 33.77, terzo l’altro tedesco Marcus Ehning su Comme il faut in 34.25.

L’unico azzurro in gara quest’oggi, Emilio Bicocchi su Evita SG Z, dopo aver raggiunto il jump-off con un netto nel tempo sul percorso base, centra la quarta piazza, con il crono di 34.88. Con il piazzamento odierno l’azzurro guadagna così 13 punti compiendo un bel balzo nella graduatoria generale.

In classifica guida l’elvetico Steve Guerdat, che con la 12ma piazza odierna sale a 80 punti ed allunga sul belga Pieter Devos, secondo a quota 70, mentre è terzo con 61 proprio il tedesco Marcus Ehning. Con 55 punti scende in quinta posizione Emanuele Gaudiano. Emilio Bicocchi invece sale in 13ma piazza a quota 37. Così gli altri italiani: Filippo Marco Bologni è 52° a quota 9, Paolo Paini è 67° con 4 punti, Piergiorgio Bucci è 70° a quota 3, infine Lorenzo De Luca è 73° con 2 punti.

Foto: Claudio Bosco LPS