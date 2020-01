Ciclismo, Elia Viviani soddisfatto dopo la Schwalbe Classic: “Buon segnale, ottimo lavoro di squadra”

Nella Schwalbe Classic 2020, tradizionale antipasto del Tour Down Under, ottimo risultato per Elia Viviani che, al debutto con la Cofidis, ha chiuso al secondo posto, preceduto sul traguardo soltanto dall’australiano Caleb Ewan. Il veneto, campione olimpico in carica nella specialità dell’omnium, è stato facilitato da uno splendido lavoro di squadra, evidenziato anche dal terzo posto di Simone Consonni.

Viviani si è presentato ai microfoni di Ciclism’Actu estremamente compiaciuto di quanto fatto oggi e ha voluto congratularsi pubblicamente con i propri compagni di squadra: “Marco Mathis ha fatto un super lavoro tirando tutto il tempo davanti, poi Nathan Haas e Kenneth Vanbilsen sono stati eccezionali negli ultimi dieci giri per piazzarmi in una posizione super, e alla fine Simone Consonni mi ha lanciato perfettamente“.

La corsa odierna si compone di 51 chilometri, decisamente meno rispetto alle competizioni professionistiche, ma rappresenta comunque un bel viatico in vista dell’esordio ufficiale della prossima settimana: “D’accordo, è stata una corsa molto corta, ma per noi è stato un buon segnale“.

Foto: Mathilde L’Azou