Dorothea Wierer: “Jannik Sinner è un grandissimo sportivo e conserva umiltà e gentilezza. E sul mio futuro…”

Jannik Sinner continua a riscrivere record e aspettative agli Internazionali d’Italia. Il successo netto contro Andrey Rublev, battuto con il punteggio di 6-2 6-4, ha spalancato al tennista altoatesino le porte della semifinale del Foro Italico e gli ha permesso di centrare la 32ª vittoria consecutiva in un Masters 1000, un traguardo che lo proietta oltre i numeri fatti registrare in passato anche da alcune leggende della disciplina.

A impressionare, però, non sono soltanto i risultati. Match dopo match, Sinner continua a colpire per la lucidità con cui affronta i momenti più delicati delle partite e per la naturalezza con cui riesce a mantenere il controllo anche sotto pressione. Una qualità che sta conquistando non solo gli appassionati di tennis, ma anche tanti protagonisti dello sport italiano presenti sugli spalti del Centrale.

Tra gli spettatori illustri si sono visti infatti Alessandro Costacurta e Paolo Maldini, simboli del Milan per cui Sinner non ha mai nascosto la propria simpatia. In tribuna anche Dorothea Wierer, che ai microfoni di Sky Sport ha raccontato le emozioni vissute seguendo dal vivo il campione azzurro insieme al marito Stefano Corradini.

L’ex biatleta altoatesina, reduce dalla conclusione della carriera dopo le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ha speso parole importanti per il numero uno del mondo: “Sinner è una persona umile e gentile, in ogni partita trasmette emozioni diverse, dovendo cimentarsi contro rivali dalle caratteristiche differenti. Si concentra su cosa fare senza distrazioni ed anche per questo è un grandissimo sportivo“.

Wierer ha poi rivolto lo sguardo al proprio futuro, spiegando di essere al centro di nuove valutazioni professionali dopo l’addio alle competizioni. “Ho tanti progetti e tante proposte, sto valutando. Mi piacerebbe anche allenare, far vedere il biathlon ai giovani“, ha dichiarato, lasciando aperta la possibilità di intraprendere un percorso dedicato alla crescita delle nuove generazioni.

VIDEO SINNER-WIERER FORO ITALICO