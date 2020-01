Bob, con Francesco Friedrich ad Igls non c’è storia neanche nel 4. 14mo Patrick Baumgartner

Francesco Friedrich ora non si ferma davvero più, sembra essere tornato quello dello scorso anno. Il fenomeno nativo di Pirna fa quattro successi di fila e centra, dopo quella di La Plagne, la doppietta nella Coppa del Mondo di bob anche ad Igls. In Austria, dopo il 2 di ieri, arriva il trionfo anche nel 4, con netto margine su tutti i rivali diretti.

Il teutonico, campione di tutto e cannibale nell’ultimo quadriennio, vola in testa ovviamente alle classifiche di specialità. Oggi timbra il cartellino con il miglior tempo in entrambe le run: 1’41”88 il crono conclusivo. Alle spalle troviamo, staccato di 32 centesimi, il connazionale Johannes Lochner: tedesco che si sta davvero ben disimpegnando in questa stagione nella specialità, terzo podio consecutivo dopo La Plagne e Winterberg. Terza piazza a sorpresa per l’americano Hunter Church. Nella top-5 Nico Walther e Justin Kripps. Un equipaggio italiano al via, quello guidato da Patrick Baumgartner, con i frenatori Ughi, Verginer e Bilotti: 14ma piazza per gli azzurri.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading...

Loading...

Credit: Viesturs Lacis | IBSF