LIVE Sport, DIRETTA 20 gennaio: Berrettini e Federer vincono facile, Sinner e Fognini stop per pioggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tutto lo sport e gli eventi del 20 gennaio: orari e programma

8.55 TENNIS – Il rinvio dei match si è protratto fino alle 09.30 italiane, per via della pioggia che sta cadendo dal cielo di Melbourne. Difficile si possa tornare in campo.

Loading...

Loading...

8.50 NBA – Soltanto due gli incontri che si sono disputati nella giornata odierna per la stagione regolare di NBA 2019-2020. Sorridono i San Antonio Spurs di Marco Belinelli e gli Indiana Pacers, che hanno la meglio rispettivamente sui Miami Heat e sui Denver Nuggets. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.45 TENNIS – Nel day-1 di Melbourne, infatti, la pioggia è andata a scombinare i piani degli organizzatori e dei giocatori che, trovandosi su un campo outdoor, non hanno potuto far altro che tornare negli spogliatoi. Attualmente, infatti, la situazione è ferma e ben quattro italiani sono in attesa di sapere se il loro match potrà essere concluso quest’oggi o meno. E’ il caso di Fabio Fognini opposto all’americano Reilly Opelka (3-6 6-7 (3) 0-1 lo score in favore dello statunitense), di Jannik Sinner contro l’australiano Max Purcell (7-6 (1) 6-2 4-4 in vantaggio l’altoatesino), di Stefano Travaglia contro il cileno Christian Garin (4-6 3-6 1-1 in favore del sudamericano) e di Lorenzo Giustino (lucky loser) contro il canadese Milos Raonic (2-6 1-6 2-5 per il nordamericano).

8.40 TENNIS – Tutto facile, invece, per Serena Williams e Naomi Osaka che hanno mantenuto le attese, staccando il biglietto per il secondo turno CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.35 TENNIS – Sessione diurna della prima giornata degli Australian Open con pochi incontri che si son conclusi per via della pioggia che sta cadendo a Melbourne. Nel tabellone maschile, da segnalare i successi di Matteo Berrettini e di Roger Federer e i ko di Denis Shapovalov e di Martina Trevisan. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, lunedì 20 gennaio 2020. Si prospetta una giornata ricca di sport nella quale non ci si annoierà di certo.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, lunedì 20 gennaio 2020. Si prospetta una giornata ricca di sport nella quale non ci si annoierà di certo.

Fari puntati sugli Australian Open: prende il via da Melbourne il primo Slam del tennis del 2020 e le attese non mancano sia per i tanti campioni in campo che per gli azzurri. Assisteremo a un grande spettacolo e al confronto generazionale tra i top-three Novak Djokovic (vincitore dell’anno scorso), Rafael Nadal (n.1 del mondo) e Roger Federer (n.3 del mondo) e la nouvelle vague, degnamente rappresentata dal greco Stefanos Tsitsipas (vittorioso nelle ATP Finals 2019), dal russo Daniil Medvedev (finalista allo US Open 2019) e dal tedesco Alexander Zverev. In questo day-1 saranno Federer e Djokovic i primi ad entrare in scena, mentre Tsitsipas dovrà affrontare l’ azzurro Salvatore Caruso. Saranno sei gli italiani in totale a scendere in campo. Oltre al siciliano, vedremo all’opera Fabio Fognini, Mattero Berrettini, Jannik Sinner, Stefano Travaglia e Martina Trevisan, splendida nel corso delle qualificazioni. Appare chiaro che le attese sono soprattutto per il ligure, il romano e l’altoatesino che puntano ad andare avanti nello Slam.

Oltre al tennis di scena anche la Serie A di calcio, con l’ultimo match valido per il 20° turno del campionato: Atalanta e SPAL sul rettangolo verde, con gli orobici con concrete possibilità per centrare i tre punti e dar seguito all’ottimo rendimento di questa stagione da ricodare.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, lunedì 20 gennaio 2020: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 08.30. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse