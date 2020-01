Classifica Coppa del Mondo slittino 2020: Dominik Fischnaller secondo a -86 da Repilov dopo Lillehammer

Dominik Fischnaller scrive la storia, vince la tappa di Lillehammer della Coppa del Mondo di slittino 2019-2020 e contemporaneamente diventa campione europeo del singolo. Un risultato straordinario per il nostro alfiere che continua a dimostrare il proprio valore, e di pari passo, a giocarsi le proprie carte in ottica titolo iridato. Con questo successo, infatti, il classe 1993 si porta in seconda posizione alle spalle del russo Roman Repilov con un distacco di 86 lunghezze. Un bottino non da poco, certo, ma va ricordato come Fischnaller paghi a carissimo prezzo la squalifica di Whistler. Senza quei punti tutto si complica… Al terzo posto l’austriaco Jonas Mueller a -31, che oggi non è andato oltre l’undicesimo posto, quindi è quarto Roman Pavlichenko per rafforzare la pattuglia russa, ma a quasi 100 punti dal nostro portacolori.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SLITTINO 2019-2020

1 Repilov, Roman RUS 536

2 Fischnaller, Dominik ITA 450

3 Mueller, Jonas AUT 419

4 Pavlichenko, Semen RUS 369

5 Loch, Felix GER 353

6 West, Tucker USA 330

7 Gleirscher, David AUT 329

8 Egger, Reinhard AUT 297

9 Aparjods, Kristers LAT 271

10 Kindl, Wolfgang AUT 266

11 Langenhan, Max GER 265

12 Ludwig, Johannes GER 262

13 Mazdzer, Chris USA 241

14 Fischnaller, Kevin ITA 201

Foto: Paola Castaldi