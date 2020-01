Volley, SuperLega: 16ma giornata. Civitanova, Perugia, Trento e Modena vincono: classifica invariata

Domenica intensissima per la SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile è sceso in campo per la sedicesima giornata con ben sei partite in contemporanea come non succedeva da tempo: tutte le big hanno vinto nel primo turno domenicale del 2020. Civitanova si conferma in testa alla classifica ma i Campioni d’Italia hanno sofferto più del previsto sul campo di Cisterna, vedendosi costretti a rimontare dopo aver perso il primo set: sono serviti i migliori Yoandy Leal (19 punti, 3 aces, 2 muri), Osmany Juantorena (16) e Kamil Rychlicki (15) per regolare i laziali di Ezequiel Palacios (13) e di uno spento Jean Patry (8).

La Lube conserva i sei punti di vantaggio su Perugia che ha liquidato Monza con un netto 3-0, facile e rapida affermazione casalinga per i Block Devils spinti da un ottimo Filippo Lanza (13 punti, 2 aces) e dalla solita stella Wilfredo Leon (14, 2 aces), da segnalare le 10 marcature del centrale Roberto Russo (3 muri) mentre i brianzoli non hanno potuto contare sul miglior Bartosz Kurek (10). Ruggito importante di Modena sul campo del fanalino di coda Sora, i Canarini giganteggiano per 3-0 e rimangono a due lunghezze di distacco da Perugia: da evidenziare i 14 punti del martello Matt Anderson, 10 per Ivan Zaytsev, 11 a testa per il centrale Daniele Mazzone (2 muri, 2 aces) e lo schiacciatore Denys Kaliberda.

Trento ha sudato nei primi due set contro Vibo Valentia riuscendo comunque ad avere la meglio, poi è stata soppiantata nella terza frazione prima di chiudere i conti sospinta da Luca Vettori (14 punti, 3 muri) e Aaron Russell (12) mentre ai calabresi, in piena lotta per non retrocedere, non è bastato James Defalco (24). Simone Giannelli e compagni sono sempre al quarto posto con lo stesso numero di punti di Milano che in casa non ha avuto problemi a liquidare Ravenna per 3-0 grazie soprattutto ai 23 punti di Nimir Abdel Aziz (4 aces, 2 muri). A completare il quadro è stato il successo di Piacenza contro Verona, un 3-1 cruciale per gli emiliani in ottica salvezza (spiccano Dick Kooy e Gabriele Nelli con 16 e 15 punti rispettivamente). Di seguito tutti i risultati dettagliati della sedicesima giornata di SuperLega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

Loading...

Loading...

RISULTATI SEDICESIMA GIORNATA SUPERLEGA VOLLEY:

Top Volley Cisterna vs Cucine Lube Civitanova 1-3 (25-23; 19-25; 17-25; 22-25)

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora vs Leo Shoes Modena 0-3 (13-25; 19-25; 20-25)

Gas Sales Piacenza vs Calzedonia Verona 3-1 (25-23; 26-24; 20-25; 25-15)

Sir Safety Conad Perugia vs Vero Volley Monza 3-0 (25-18; 25-17; 25-21)

Allianz Milano vs Consar Ravenna 3-0 (25-18; 25-20; 25-18)

Itas Trentino vs Tonno Callipo Vibo Valentia 3-1 (25-23; 25-23; 13-25; 25-21)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Civitanova 42 (15), Perugia 36 (15), Modena 34 (15), Trento 33 (15), Milano 33 (15), Padova 18 (13), Verona 18 (15), Ravenna 18 (15), Piacenza 15 (15), Monza 15 (15), Vibo Valentia 9 (13), Latina 9 (14), Sora 5 (15). Tra parentesi il numero di partite giocate.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LPS/Luigi Mariani