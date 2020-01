Volley femminile, Serie A1 2020: 15ma giornata. Conegliano e Busto Arsizio vincono: Pantere in testa. Scandicci ko

Conegliano si conferma saldamente in testa alla classifica della Serie A1 2020 di volley femminile al termine della quindicesima giornata. Le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Filottrano per 3-1 in una partita estremamente combattuta, le Pantere hanno lottato punto a punto con la Lardini riuscendo a imporsi faticando più del previsto di fronte al proprio pubblico: le Campionesse del Mondo si sono affidate alle solite Paola Egonu (16 punti) e Miriam Sylla (17) per spuntarla contro Anna Nicoletti (14) e compagne.

Conegliano conserva così sei lunghezze di vantaggio su Busto Arsizio che ha espugnato Chieri per 3-0 riscontrando delle difficoltà soltanto nel secondo set: Karsta Lowe (18 punti, 2 aces) e Britt Herbots (14, 3 aces) sono state le mattatrici tra le fila delle Farfalle, c’era grande attesa per Francesca Piccinini che rientrava in campo a 41 anni ma la schiacciatrice non è andata a referto. Scandicci crolla sul campo di Cuneo dopo essere stata avanti 2-1 e 24-20, le toscane si sono fatte rimontare e hanno perso: Lise Van Hecke (23 punti) ha surclassato Lonnee Sloetjes (20), Marina Lubian (16, 4 muri) ed Elena Pietrini (12).

Casalmaggiore rimane in scia a Novara e Scandicci grazie all’affermazione casalinga contro Perugia per 3-1 propiziata da Danielle Cuttino (16 punti), Caterina Bosetti (15) e Federica Stufi (13). Tutto relativamente facile per Firenze contro quel che rimane del fanalino di coda Caserta, un 3-0 tondo con 14 punti di Mikaela Foecke e 12 di Daly Santana mentre alle campagne non è bastata Jana Franziska Poll (18 punti, il Volalto aveva solo 9 ragazze in rosa ma con diverse ragazze di Serie C). Bergamo ha avuto la meglio su Monza al tie-break spinta dalle super Sara Loda (24 punti) e Malwina Smarzek (22) che hanno saputo fare meglio delle brianzole guidate da Flo Meijners (22) e Serena Ortolani (18).

Di seguito tutti i risultati dettagliati della quindicesima giornata della Serie A1 2020 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile.

RISULTATI QUINDICESIMA GIORNATA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE:

Zanetti Bergamo vs Saugella Monza 3-2 (25-23; 23-25; 19-25; 25-23; 15-11)

Imoco Volley Conegliano vs Lardini Filottrano 3-1 (25-23; 23-25; 25-22; 25-11)

Il Bisonte Firenze vs Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 3-0 (25-9; 30-28; 25-17)

Bosca San Bernardo Cuneo vs Savino Del Bene Scandicci 3-2 (25-17; 15-25; 20-25; 28-26; 15-13)

Reale Mutua Fenera Chieri vs Unet E-Work Busto Arsizio 0-3 (11-25; 23-25; 21-25)

E’Più Pomì Casalmaggiore vs Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1 (25-17; 25-20; 17-25; 15-12)

Banca Valsabbina Millenium Brescia vs Igor Gorgonzola Novara 0-3 (19-25; 22-25; 21-25), giocata ieri

CLASSIFICA GENERALE SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE:

Conegliano 42, Busto Arsizio 36, Novara 32, Scandicci 29, Casalmaggiore 28, Monza 25, Firenze 21, Bergamo 20, Chieri 18, Brescia 16, Cuneo 17, Filottrano 14, Perugia 9, Caserta 8.

Foto LPS/Flavio Pavanello