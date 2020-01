Genoa-Roma 1-3, i giallorossi vinconi in Serie A e staccano momentaneamente l’Atalanta al quarto posto

Prosegue la ventesima giornata della Serie A di calcio 2020, e lo fa con l’incontro delle 18.00 tra Genoa e Roma, in cui a partire meglio sono proprio gli ospiti, capaci di sbloccare il punteggio già dopo sei minuti, grazie a Cenzig Under, che non segnava addirittura dal match d’andata, terminato 3-3.

Al quarto d’ora giallorossi ancora pericolosi, questa volta con Edin Dzeko, abile a staccare di testa, trovando l’opposizione di un reattivo Mattia Perin. I liguri cercano una reazione, con Paolo Ghiglione vanno timidamente vicini alla porta, ma nel finale di frazione subiscono il raddoppio, causato dall’autorete di Davide Biraschi, con il guizzo di Goran Pandev che accorcia le distanze poco prima dell’intervallo.

Nella ripresa la formazione allenata da Davide Nicola cerca il guizzo sui calci da fermo, ma rischia sul tiro di Jordan Veretout al 63′, e successivamente con quella di Under al 67′. Tre minuti più tardi il Genoa perde Federico Cassata per infortunio, sostituito da Andrea Favilli, mentre al 74′ Dzeko infila la sfera all’angolino basso, per il 3-1 che chiude i giochi. Nel finale si completa la girandola dei cambi, ma il punteggio non muta fino al triplice fischio.

In classifica la Roma sale a +3 sull’Atalanta (che giocherà domani), consolidando il quarto posto, mentre il Genoa è ora a due lunghezze dalla zona salvezza, in penultima posizione.

Foto: Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse