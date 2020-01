Coppa del Mondo ciclocross 2020: Eli Iserbyt vince a Nommay al termine di un epico duello con Aerts

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) torna a vincere, nella tappa di Nommay valida per la Coppa del Mondo di ciclocross, dopo un digiuno che durava dal 1° novembre 2019. Il Folletto fiammingo ha conquistato il successo al termine di un epico duello con il leader della competizione Toon Aerts (Telenet), il quale più volte sembrava avere la vittoria in tasca, ma non è mai realmente riuscito a dare il colpo di grazia al rivale. Sul gradino più basso del podio, invece, sale il campione del Belgio Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal), autore di un grande finale.

Dopo un primo giro che ha visto Thijs Aerts (Telenet) condurre le danze, Iserbyt ha portato il suo attacco nella seconda delle dieci tornata in programma e solo l’altro Aerts, Toon, è riuscito a seguirlo. I due si sono alternati a lungo in testa, ma verso la mezz’ora di gara il leader della Coppa del Mondo ha portato un allungo convinto, forte della sua superiorità nel saltare gli ostacoli in bicicletta, e si è scrollato di ruota il rivale.

Dopo quattro tornate solitarie, però, Aerts, complice anche una foratura, è stato ripreso da Iserbyt. Il Folletto ha provato il contrattacco, ma il connazionale lo ha riacciuffato dopo aver cambiato bicicletta. Dietro, intanto, Sweeck lasciava la compagnia del britannico Tom Pidcock (Trinity) e metteva in ghiaccio il terzo posto. Nell’ultimo giro Aerts ha superato all’interno Iserbyt in una curva che precedeva le barriere da saltare in bici e sfruttando il tratto di circuito a lui più favorevole si è nuovamente levato di ruota il portacolori della Pauwels. Quando ormai sembrava fatta, però, a Toon si è completamente spenta la luce e Iserbyt lo ha ripreso e saltato quando mancavano poche centinaia di metri al traguardo.

Per Iserbyt è il quarto successo stagionale in Coppa del Mondo, mentre Aerts è fermo a quota zero, ma può vantare ben cinque secondi posti. In classifica generale, però, quando alla fine della manifestazione manca solo la tappa di settimana prossima di Hoogerheide, Toon, grazie alle crisi del Folletto a Koksijde e a Namur, guida con 41 punti di margine su Eli, un distacco pressoché impossibile da colmare. Molto serrata, invece, la lotta per il gradino più basso del podio dato che Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) ha appena 3 punti di vantaggio sul compagno Sweeck.

Foto: Twitter UCI Cyclocross