Hockey ghiaccio, EBEL 2020: Bolzano cade a Vienna nel penultimo turno della regular season

Penultimo turno di stagione regolare della Erste Bank Eishockey Liga – EBEL 2020 e l’HCB Alto Adide Alperia incappa in una nuova sconfitta, dopo due vittorie consecutive. Bolzano cade in casa di Vienna e si fa raggiungere in quinta posizione dai Graz99ers che passano a Lienz. La capolista Red Bull Juniors ribadisce la sua prima posizione vincendo facilmente contro Klagenfurt, mentre Panaceo coglie i tre punti contro Znojmo. Domenica prossima ultima giornata della regular season, quindi si passerà alla seconda fase del campionato.

Vienna Capitals 3 : 1 HCB Südtirol Alperia: l’incontro prende il via con Bolzano in avanti e la rete del vantaggio di Insam al minuto 11:22 su assist di Hargrove. I padroni di casa non riescono a rispondere prima del secondo periodo quando cambiano marcia. Prima pareggiano i conti con Loney su assist di Zalewski al minuto 29:55, quindi nella terza frazione completano la rimonta prima con lo stesso Zalewski al minuto 48:28 su assist di Vause e poi Olden chiude i conti al 59:43 a porta sguarnita su assist dell’onnipresente Zalewski.

EC Red Bull Salzburg 4 : 1 EC-KAC

EC Panaceo VSV 4 : 3 HC Orli Znojmo

EHC Liwest Black Wings Linz 2 : 3 Graz99ers

CLASSIFICA EBEL 2019-2020

1 RBS 38 +54 79 2 VIC 38 +44 75 3 KAC 38 +32 65 4 HCB 39 +17 63 5 G99 38 +0 63 6 VSV 38 +10 59 7 EHL 38 -2 59 8 ZNO 38 -2 58 9 AVS 39 -26 51 10 HCI 38 -55 31 11 DEC 38 -72 27

Foto: Carola Semino