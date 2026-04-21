Federica Brignone dà aggiornamenti sulle sue condizioni: “Sensazioni migliori, tornata al J|medical”

Federica Brignone, protagonista assoluta della stagione culminata con i due ori in superG e gigante ai Giochi di Milano Cortina 2026, guarda avanti con lucidità dopo mesi vissuti sul filo tra impresa e sofferenza. A margine dei Laureus World Sports Awards di Madrid, la campionessa di La Salle dato aggiornamenti rispetto alle sue condizioni fisiche.

Federica deve convivere con le conseguenze del bruttissimo incidente dell’aprile 2025 in Val di Fassa. Dopo i risultati “miracolosi” ottenuti ai Giochi, oggi la priorità è una sola: recuperare pienamente. “Inizio a stare un po’ meglio. Il primo mese post gare è stato un po’ tosto, perché mi sembrava di vedere non tanti miglioramenti“, ha raccontato a Sky Sport.

“Adesso va un po’ meglio, mi sto curando, sono tornata al J|medical una/due volte a settimana. Stiamo lavorando per far migliorare la situazione della mia gamba“, ha aggiunto. Nell’ultimo FISI Media-Day, Brignone stessa aveva ammesso ai nostri microfoni quanto sia stato complesso arrivare fino in fondo alla stagione: “Ad Andorra non è andata come volevo io, avrei voluto concludere la stagione sino alle Finali. Non guardo spesso le immagini delle Olimpiadi, anche se è emozionante. Il mio percorso è stato duro e terribile, era già un regalo essere alle Olimpiadi“.

Dopo aver spinto il fisico oltre ogni limite, è tempo di rallentare e ricostruire: “Ho tanto lavoro da fare, non solo per tornare in pista, ma per la mia salute personale. Sono sempre in fisioterapia a Torino, è dura dare tanta continuità a causa dei vari impegni. Devo dare tempo alla guarigione, pensando giorno per giorno“, aveva sottolineato. Non resta che attendere ulteriori novità.