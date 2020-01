Basket, la Dinamo Sassari domina a Pesaro e continua l’inseguimento alla vetta di Serie A 2020

Nessun problema per la Dinamo Sassari, che nella diciannovesima giornata della Serie A 2019-2020 di basket espugna con facilità Pesaro e infila la nona vittoria consecutiva in campionato continuando l’inseguimento alla vetta, occupata sempre dalla Virtus Bologna (a +2). Alla Vitrifrigo Arena il punteggio finale di 82-107 non lascia grande spazio ad interpretazioni. Il team marchigiano, come era preventivabile alla vigilia, non riesce a bissare l’impresa dello scorso turno sul campo della Fortitudo Bologna e resta fanalino di coda a quota 2 punti.

Gli isolani, pur tenendo a riposo Dwayne Evans, controllano la partita fin dal principio, chiudendo il primo tempo in vantaggio di nove lunghezze (44-53). L’allungo definitivo arriva nel corso del terzo periodo, in cui i sassaresi quasi doppiano i padroni di casa (parziale di 19-36); l’ultimo quarto è pura amministrazione. Prestazione maiuscola per Dyshawn Pierre, dominatore assoluto come dimostra la corposa doppia doppia da 29 punti (12/17 al tiro dal campo) e 13 rimbalzi, a cui unisce anche 4 assist. Oltre al ventiseienne canadese, la formazione di Gianmarco Pozzecco manda in doppia cifra altri cinque giocatori: 16 per Michele Vitali, 14 per Miro Bilan, 12 per Stefano Gentile e Paulius Sorokas e 11 per Marco Spissu. Alla squadra allenata da Giancarlo Sacco non bastano i 18 punti di Vasa Pusica e i 15 di Paul Eboua e di Troy Williams.

IL TABELLINO

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 82-107 (19-25, 25-28, 19-36, 19-18)

PESARO – Pusica 18, Eboua 15, Williams 15

SASSARI – Pierre 29, Vitali 16, Bilan 14, Gentile 12, Sorokas 12, Spissu 11

Credit: Ciamillo