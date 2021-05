CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La startlist della cronometro di Torino – La presentazione della prima tappa – I favoriti di oggi – La startlist del Giro – Il percorso – La guida completa del Giro 2021 – Tutti gli italiani in gara – Il borsino dei favoriti per la maglia rosa

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’attesissima prima tappa del Giro d’Italia 2021. Finalmente ci siamo. Quest’oggi la città di Torino inaugurerà la 104esima edizione della Corsa Rosa con una cronometro individuale di 9 chilometri adatta agli specialisti delle prove contro il tempo. È inevitabile dire che il nostro Paese sogna in grande come lo scorso anno a Monreale, assieme al campione del mondo a cronometro Filippo Ganna, pronto a giocarsi, ancora una volta, sia la tappa che la primissima maglia rosa del Giro.

Parliamo adesso del percorso. Sarà una tappa a cronometro cittadina breve e situata attorno al Po. Si partirà da Piazza Castello, per raggiungere il Lungo Po che condurrà i corridori al Parco del Valentino. Da segnalare un passaggio in galleria, breve e illuminata, all’uscita. Il rilevamento cronometrico è posizionato al Castello del Valentino-Borgo Medievale, esattamente al chilometro 3,7. Si percorreranno dunque dei viali ondulati, per poi attraversare il Po, incrociare Ponte Umberto I, e concludere la crono su Corso Moncalieri, praticamente sotto la Collina di Superga. Gli ultimi chilometri della prova sono pianeggianti e praticamente rettilinei fino alla linea di arrivo.

Parlando dei favoriti del giorno, il sopracitato campione del mondo delle prove contro il tempo Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) è il primissimo candidato alla conquista della cronometro torinese. Il verbanese è reduce da tre vittorie stagionali, ma negli ultimi due mesi non è riuscito a dare il meglio di se stesso. Siamo però certi che non ci deluderà. Contro di lui ci sarà in primis il campione nazionale francese di specialità Rémi Cavagna, assieme ai suoi due compagni di squadra della Deceuninck-Quick Step Joao Almeida e Remco Evenepoel che, tra l’altro, potrebbero allungare, in ottica classifica generale, su tutti gli altri rivali.

Pensando a coloro che si giocheranno questo Giro, potrebbero ben figurare anche i nostri portacolori Damiano Caruso (Bahrain Victorius) e Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step). Mentre andrà verificata la condizione post infortunio di Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo). Sembrano invece più svantaggiati, e quindi dovranno limitare i danni, uomini come Simon Yates (Team BikeExchange), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) e Mikel Landa (Bahrain Victorius).

Tra i candidati alla top ten odierna, se non al podio di oggi, spiccano i nomi degli azzurri Edoardo Affini (Jumbo-Visma), Matteo Sobrero (Astana-Premier Tech), Alberto Bettiol (EF Education Nippo), e altri esperti del calibro di Victor Campenaerts (Qhubeka ASSOS), Tobias Foss (Jumbo-Visma), Matthias Brändle, Alex Dowsett, Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation) e Jan Tratnik (Bahrain – Victorious).

Il primo corridore a scattare partirà alle ore 14.00, mentre l’ultimo a tagliare il traguardo dovrebbe arrivare tra le 17.12 e le 17.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della frazione d’apertura del Giro 2021 dalle ore 13.30. Buon divertimento!

Foto: Lapresse