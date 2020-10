DIRETTA Vuelta a España 2020, tappa di oggi LIVE: l’Alto de San Miguel chiama Roglic e i favoriti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.00 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della prima tappa della Vuelta a España 2020 e buon proseguimento di serata.

17.59 Chris Froome ha completamente mollato ed è uscito di classifica. Il sudafricano è arrivato al traguardo con 11’22” da Roglic.

17.56 La classifica generale dopo la prima tappa.

1 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 4:22:24

2 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 0:05

3 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 0:07

4 CHAVES Esteban Mitchelton-Scott 0:11

5 GROSSSCHARTNE Felix BORA – hansgrohe ,,

6 MAS Enric Movistar Team ,,

7 CARTHY Hugh EF Pro Cycling 0:14

8 KUSS Sepp Team Jumbo-Visma 0:20

9 BENNETT George Team Jumbo-Visma 0:50

10 BAGIOLI Andrea Deceuninck – Quick Step 1:01

11 VALVERDE Alejandro Movistar Team ,,

12 GESINK Robert Team Jumbo-Visma ,,

13 IZAGIRRE Gorka Astana Pro Team ,,

14 NIEVE Mikel Mitchelton-Scott ,,

15 DE LA CRUZ David UAE-Team Emirates ,,

16 DUMOULIN Tom Team Jumbo-Visma ,,

17 FORMOLO Davide UAE-Team Emirates ,,

17.54 Il trionfo di Primoz Roglic sul traguardo di Arrate!



17.52 Prima tappa che ha consegnato la maglia rossa allo sloveno e ha già visto il tramonto di Chris Froome che ha accumulato moltissimi minuti di ritardo.

17.50 E’ stata una tappa fantastica con un finale fatto a ritmo forsennato. Il più brillante è stato senza ombra di dubbio Kuss, in controllo i due super favoriti Roglic e Carapaz.

17.48 Ottima prestazione anche per il nostro Andrea Bagioli giunto al traguardo con 51” di ritardo da Roglic.

17.46 Ecco la classifica della prima scoppiettante tappa della Vuelta a España 2020

1 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 100 80 4:22:34

2 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 40 50 0:01

3 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 20 35 ,,

4 CHAVES Esteban Mitchelton-Scott 12 25 ,,

5 GROSSSCHARTNE Felix BORA – hansgrohe 4 18 ,,

6 MAS Enric Movistar Team 15 ,,

7 CARTHY Hugh EF Pro Cycling 12 0:04

8 KUSS Sepp Team Jumbo-Visma 10 0:10

9 BENNETT George Team Jumbo-Visma 8 0:40

10 BAGIOLI Andrea Deceuninck – Quick Step 6 0:51

11 VALVERDE Alejandro Movistar Team 5 ,,

12 GESINK Robert Team Jumbo-Visma 4 ,,

13 IZAGIRRE Gorka Astana Pro Team 3 ,,

14 NIEVE Mikel Mitchelton-Scott 2 ,,

15 DE LA CRUZ David UAE-Team Emirates 1 ,,

16 DUMOULIN Tom Team Jumbo-Visma ,,

17 FORMOLO Davide UAE-Team Emirates ,,

17.45 Alle spalle di Roglic arriva Carapaz, terzo Martin.

17.44 VINCEEEE ROGLIIIIIIIIICCCCC!!!! FAVOLOSO ATTACCO DELLO SLOVENO ALL’ULTIMO CHILOMETRO!!!! CHE SPETTACOLO!!!!

17.43 ATTACCA ROGLIC ALL’ULTIMO CHILOMETRO!!!!!

17.42 Il gruppetto di testa scollina siamo a 2 km dal traguardo. Si giocheranno il successo di tappa: Bennet e Chavez (Mitchelton Scott), Felix Großschartner (Bora), Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), Mas (Movistar), Kuss e Roglic (Jumbo Visma) e Daniel Martin.

17.41 Siamo allo scollinamento il gruppetto di testa è composto da otto corridori.

17.40 IMPRESSIONANTE KUSS!!! ATTACCA ANCORA!!!!

17.39 Nel secondo plotoncino Valverde, Bagioli e Formolo.

17.38 Nel gruppo principale ci sono Carapaz, Mas, Roglic, Cartthy, Chavez, Großschartner e Kuss.

17.37 Il gruppetto di Valverde insegue a 27”.

17.35 Ancora un attacco di Kuss, Carapaz il primo sulle ruote del corridore della Jumbo Visma.

17.34 Scatti e controscatti in testa al gruppo si staccano DUMOULIN E VALVERDE!!!!

17.33 ATTACCA SEPP KUSS!!!! La Ineos ad inseguire. Mancano 4,5 km al traguardo.

17.31 SI STACCA DANIEL MARTINEZ!!!! Il capitano della EF sta pagando lo sforzo fatto dopo la caduta.

17.29 Nelle prime posizioni oltre a Carapaz anche Roglic e il nostro Formolo. Ritmo alto della Ineos che non consente a nessuno di scattare.

17.27 Siamo a 6 km dal traguardo, in testa ancora la Ineos.

17.25 CI SIAMO: IL PLOTONE HA INIZIATO LE RAMPE DELL’ALTO DE ARRATE!!!

17.23 Nonostante le difficoltà del sudafricano la Ineos Grenadiers continua a fare il ritmo chiaro segno che il capitano designato sarà Richard Carapaz.

17.21 Chris Froome in difficoltà anche in discesa.

17.19 Ritmo indemoniato della Ineos Grenadiers in testa al plotone. Mancano 15 km al traguardo.

17.17 Terminata la salita Froome è riuscito a riprendere il gruppo.

17.15 Froome con grande orgoglio prova a riprendere la coda del gruppo ma se il sudafricano sta soffrendo in questa fase sarà durissima per lui sulle impegnative rampe dell’Alto de Arrate.

17.13 SI STACCA CHRIS FROOME!!!!!!!! Il sudafricano perde le ruote del gruppo sul GPM di terza categoria.

17.12 Caja Rural Seguros prova l’allungo. Il gruppo sta salendo fortissimo sono rimasti una cinquantina di corridori.

17.11 Michael woods (EF Pro Cycling) cade in coda al gruppo.

17.10 Terzo ritiro di giornata, abbandona la corsa Alexandre Geniez (AG2r La Mondiale).

17.08 I corridori stanno affrontando la penultima asperità di giornata l’Alto de Elgeta: 6,2 km al 5,2%.

17.06 Ritmo forsennato del gruppo che quando mancano 20 km al traguardo.

17.03 Astana Pro Team, Ineos Grenadiers e Groupaama FDJ in testa al gruppo a fare il ritmo.

16.57 Quentin Jauregu non si arrende e allunga con l’obiettivo di vincere il premio della combattività. Il transalpino è rimasto da solo in fuga.

16.54 Sale in testa al gruppo la EF Pro Cycling di Daniel Martinez.

16.51 Cavagna saluta i compagni di fuga e si rialza.

16.48 A 30 km dal traguardo Jasha Sütterlin (Sunweb), Rémi Cavagna, (Deceuninck), Quentin Jauregui (AG2R La Mondiale) e Jetse Bol (Burgos BH) conservano 30” sul gruppo.

16.44 Ripreso Sütterlin in testa alla corsa nuovamente un quartetto.

16.41 Il riepilogo della situazione: Jasha Sütterlin (Sunweb) al comando con 10″ sul trio composto da Rémi Cavagna, (Deceuninck), Quentin Jauregui (AG2R La Mondiale) e Jetse Bol (Burgos BH) il plotone insegue a 50″.

16.38 Jasha Sütterlin contrattacca e stacca gli altri fuggitivi. Ormai davanti non c’è più accordo.

16.35 Remi Cavagna è stato ripreso dai compagni di fuga.

16.32 Il transalpino della Deceuninck Quick Step porta a 15” il vantaggio sul gruppetto dei fuggitivi.

16.28 Remi Cavagna (Deceuninck Quick Step) prova l’allungo nel gruppo dei fuggitivi.

16.25 A 50 km dal traguardo il vantaggio dei cinque fuggitivi scende al di sotto di 1′.

La presentazione della tappa – Gli italiani alla Vuelta a España 2020 – I favoriti alla vittoria finale

Buongiorno e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE alla prima attesissima tappa della Vuelta a España 2020 da Irun ad Arrate di 173 km. Subito un arrivo in salita per la corsa in terra iberica. L’Alto de Arrate sarà il terreno per ideale per gli uomini di classifica per darsi battaglia anche se, ovviamente, siamo all’esordio della Vuelta.

Dopo una prima parte abbastanza semplice, il primo GPM di giornata, il Puerto de Udana, ascesa di terza categoria, 6 km al 2,3% di media, dopo lo scollinamento e la seguente discesa il gruppo affronterà l’Alto de Campezar 6,7 km al 4,1%. A circa 24 km dal traguardo ancora un GPM di terza categoria ovvero l’Alto de Elgeta 6,2 km al 5,2% di pendenza media che sarà il giusto antipasto per l’Alto de Arrate, ascesa di prima categoria lunga 5,5 km con una pendenza media del 7.7% e punte che toccano il 13%. Lo scollinamento a circa 2,5 km dal traguardo seguita da una discesa che porterà i ciclisti alle ultime centinaia di metri.

Subito una tappa impegnative che disegnerà una classifica generale ben definita. Primoz Roglic dopo la cocente delusione per la beffa subita al Tour de France parte come il grande favorito non solo di giornata, con l’obiettivo di bissare il trionfo dell’anno passato. La Jumbo-Visma potrà contare anche su un’altra punta di tratta di Tom Dumoulin. Grande attesa anche per il vincitore del Giro d’Italia 2019 Richard Carapaz e Chris Froome all’ultimo grande giro con la maglia del Team Ineos. Torna alle corse anche Thibaut Pinot tanto per cambiare sfortunato alla Grande Boucle. L’Astana punterà su Alexander Vlasov mentre non va sottovalutato l’eterno Alejandro Valverde. In casa Italia l’unico che potrebbe cercare di tenere le ruote dei big è Davide Formolo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Vuelta a España 2020 dalle ore 11.00: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti per non perdervi davvero nulla. Buon divertimento!

Foto: Lapresse