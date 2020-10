Vuelta a España 2020, Chris Froome sprofonda in avvio: 11 minuti di ritardo! Il britannico non è più tornato dopo il brutto infortunio

La Vuelta a España 2020 di Chris Froome è iniziata nel modo peggiore possibile. Il corridore britannico è crollato sulla penultima salita di giornata, mentre proprio i suoi compagni facevano il ritmo per Richard Carapaz, ed è giunto al traguardo con oltre undici minuti di distacco dal vincitore Primoz Roglic. Per via di questa debacle, qualsiasi speranza riguardante la classifica generale è già svanita per l’alfiere del team Ineos.

Viene da chiedersi, dunque, cosa possa realisticamente fare ora Chris Froome in questa Vuelta. Dato il livello esibito oggi, è dura immaginarlo competitivo per un successo di tappa, dalla fuga, in una frazione di montagna. Per lo stesso motivo, inoltre, difficilmente potrebbe dare una grossa mano al capitano Richard Carapaz in salita. Potrebbe lavorare nelle frazioni di trasferimento, ma sarebbe svilente nei confronti del corridore che è stato.

La speranza di Froome, ovviamente, è crescere di condizione col passare dei giorni. Ma ormai sono mesi che cerca il colpo di pedale giusto e non ingrana. L’infortunio dell’anno scorso è stato davvero pesante e Chris sembra non riuscire proprio a riprendersi del tutto. In estate il britannico ha firmato un triennale con la Israel-Start Up, ma di questo passo il prossimo triennio rischia di rivelarsi solo un lunghissimo canto del cigno.

Foto: Lapresse