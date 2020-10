VIDEO Vuelta a España 2020, highlights seconda tappa: Marc Soler vince, Roglic rafforza la maglia rossa

Marc Soler ha vinto la seconda tappa della Vuelta di Spagna. L’alfiere della Movistar ha attaccato nel tratto in discesa dopo l’ultima salita di giornata, quando mancavano una ventina di chilometri al traguardo, e ha così potuto conquistare il suo primo successo nella corsa a tappe in terra iberica. Lo sloveno Primoz Roglic ha rafforzato la sua maglia rossa di leader della classifica generale: il capitano della Jumbo-Visma ha infatti sprintato per il secondo posto e ha guadagnato sei secondi di abbuono. Ora il balcanico ha 9” di vantaggio sull’irlandese Daniel Martin (oggi terzo) e 11” sull’ecuadoriano Richard Carapaz (oggi terzo). Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della seconda tappa della Vuelta a España 2020.

VIDEO HIGHLIGHTS SECONDA TAPPA VUELTA DI SPAGNA 2020:

Etapa 2 – Stage 2 | #LaVuelta20 🇪🇸 Revive el último kilómetro de la victoria de @solermarc93 gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km of Marc Soler’s victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/gaMCSHBJfn — La Vuelta (@lavuelta) October 21, 2020

🎥💨💨 El movimiento con el que @Movistar_Team ha encendido esta segunda etapa / 🇬🇧 Movistar has set the race of fire with this move🔥 #LaVuelta20 pic.twitter.com/KEbHerpXUp — La Vuelta (@lavuelta) October 21, 2020

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse