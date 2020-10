Vincenzo Nibali crede ancora nel Giro d’Italia: “Salite interessanti. Se capita una giornata buona…”. Può provare il ribaltone?

Vincenzo Nibali ha sempre avuto un feeling speciale con la terza settimana delle grandi corse a tappe, si è sempre trovato a suo agio nel momento cruciale e decisivo dei grandi eventi, dove spesso ha fatto la differenza in suo favore. Basti pensare a quanto successo nel 2016, quando si trovava a quasi cinque minuti di svantaggio da Steven Kruijswijk e poi riuscì a recuperare vincendo il Giro d’Italia. La Corsa Rosa non sta attualmente sorridendo allo Squalo, visto che al momento accusa un ritardo di 3’31” dalla maglia rosa Joao Almeida e di 3’14” dall’olandese Wilco Kelderman.

Il siciliano occupa la settima posizione, è reduce da un weekend estremamente complicato tra la Cronometro del Prosecco e l’arrivo in salita a Piancavallo, ma non è ancora tutto perduto. Il capitano della Trek-Segafredo cerca di credere ancora in un ribaltone. Il suo allenatore Paolo Slongo ha dichiarato che Vincenzo Nibali ha voglia di fare qualcosa di speciale e può riuscirci, lo stesso ciclista è stato molto chiaro ai microfoni della Rai al termine della frazione odierna: “Domani sarà tutto diverso, ci sono un po’ di salite molto interessanti e bisogna restare in guardia“.

Il 35enne ha poi proseguito: “Mi sento di dire che sto bene e se capita una giornata buona bisogna provarci“. Vincenzo Nibali non si è ancora arreso e spera di potere fare saltare il banco, ma serve un’impresa antologica. Dovrà farlo praticamente da solo, visto che la squadra non si è dimostrata all’altezza della situazione. Ci sono tre tappe per poterci provare e per inventarsi qualcosa di speciale, sperando che il maltempo non cancelli alcune salite mitiche. E attenzione non soltanto alle salite, ma anche alle discese, da sempre suo terreno di caccia.

Domani è in programma il classico tappone dolomitico: Forcella Valbona in apertura (21,9 km al 6,6% di pendenza media), poi discesa per prendere il sempre ostico Monte Bondone (20,2 km al 6,8% di pendenza media e 6 km nel finale al 9%), successivamente il Passo Durone (10,4 km al 6%) e l’arrivo in salita a Madonna di Campiglio (12,5 km al 5,7% di pendenza media abbastanza costante).

Giovedì spazio a un’altra frazione da cinque stellette di difficoltà. La micidiale Pinzolo-Laghi di Cancano: si incomincia subito in salita col Campo Carlo Magno, poi l’insidioso Hofmahdjoch (8,8 km al 9,1% di pendenza media) prima di affrontare il Passo dello Stelvio. Si tratta della Cima Coppi, ovvero della salita più alta del Giro d’Italia con i suoi 2.758 metri s.l.m (24,7 km di salita al 7,5% di pendenza media con massime del 12%). Dalla cima una dicesa di 27 km per arrivare a Isolaccia e imboccare la salita che porta alle Torri di Fraele (8,7 km al 6,8% di pendenza media), dal GPM due chilometri pianeggianti per giungere ai Laghi di Cancano. Se si hanno fantasia, coraggio, gambe allora ci si può e ci deve provare. E poi sabato con Colle dell’Agnello e Izoard… Sperando che il meteo sia un alleato.

Foto: Lapresse