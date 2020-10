Giro d’Italia 2020, Jan Tratnik: “Devo ancora rendermi conto di cosa ho fatto, sono andato fortissimo”

Jan Tratnik regala la prima vittoria di tappa nel Giro d’Italia 2020 alla Bahrain-McLaren. Il ciclista sloveno riesce ad arrivare a braccia alzate a San Daniele del Friuli indovinando la fuga giusta, salutando i compagni di giornata al momento giusto e battendo nel duello a due Ben O’Connor della NTT Pro Cycling. Lo sloveno non nasconde la sua felicità ai microfoni della Rai: “Ho ancora bisogno di tempo per rendermi conto di cosa ho fatto. Ho vinto in un modo speciale, partendo da lontano. Oggi è stata veramente dura, non credevo che ce l’avrei fatta, ma devo dire che sono andato fortissimo oggi. Ho avuto una buona condizione per tutto il Giro, aiutando Pello Bilbao a curare la classifica, oggi mi hanno dato la chance di andare in fuga, è stato perfetto. Una vittoria di tappa è importante per noi, sono felice di averla ottenuta io”.

Foto: Lapresse