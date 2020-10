VIDEO Vuelta a España 2020, highlights prima tappa: Primoz Roglic vince in salita! Carapaz 2°, staccato Dumoulin. Froome alla deriva

Primoz Roglic ha vinto la prima tappa della Vuelta a España 2020. Il detentore del titolo si è ripreso benissimo dalla batosta subito al Tour de France e, dopo aver trionfato alla Liegi-Bastogne-Liegi, ha ruggito in apertura della corsa a tappe in terra iberica. Lo sloveno ha fatto selezione sulla salita conclusiva, poi nell’ultimo chilometro in falsopiano ha attaccato e ha così tagliato il traguardo in prima posizione davanti al tonico Richard Carapaz e a Daniel Martin (entrambi a un secondo), indossando la maglia rossa di leader della classifica generale. L’olandese Tom Dumoulin e lo spagnolo Alejandro Valverde sono andati in difficoltà e accusano già un ritardo di 1’01”. Il britannico Chris Froome è sprofondato ed è arrivato dopo oltre 11 minuti! Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della prima tappa della Vuelta di Spaga 2020.

VIDEO HIGHLIGHTS PRIMA TAPPA VUELTA DI SPAGNA 2020:

ULTIMO CHILOMETRO, LA VITTORIA DI ROGLIC:

Etapa 1 – Stage 1 | #LaVuelta20 🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @rogla gracias a @CarrefourES 🇬🇧Live the last km of Primoz Roglic’s victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/J2HJ7YjSlr — La Vuelta (@lavuelta) October 20, 2020

Loading...

Loading...

CHRIS FROOME SI STACCA:

🎥El sufrimiento de Froome (@INEOSGrenadiers) para seguir el ritmo en el Alto de Elgeta / 🇬🇧 Hard efforts by former winner @chrisfroome to keep the pace from the bunch at Elgeta climb! #LaVuelta20 pic.twitter.com/K2V8EuZfUU — La Vuelta (@lavuelta) October 20, 2020

Foto: Lapresse