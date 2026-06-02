Rugby, Valorugby Emilia campione d’Italia! A Padova battuto il Petrarca

Primo scudetto della storia per il Valorugby Emilia di Marcello Violi, che al Plebiscito di Padova si impone contro i padroni di casa del Petrarca Rugby al termine di un match dominato dal 20’ in poi. Non basta la meta iniziale dei neri con Scagnolari per ribaltare i pronostici che vedevano gli emiliani favoriti d’obbligo.

Ottimo avvio del Petrarca, prima con la difesa e poi con l’attacco, ma la lunga azione dei padroni di casa non porta punti sul tabellino. Insiste la squadra veneta nella metà campo emiliana, con il Valorugby che fatica tantissimo ad avere un ovale giocabile nella prima parte del match. Sterile, però, l’attacco petrarchino mentre si arriva al quarto d’ora di gioco. Ma al 16’ ottima azione del Petrarca Padova e ovale che arriva al largo a Scagnolari che si tuffa e segna il 5-0 iniziale.

Insiste il Petrarca in attacco e si deve arrivare al 25’ per vedere la squadra di Violi rendersi pericolosa. Ma anche qui l’attacco si schianta contro la difesa e punizione che salva Padova. Spinge il Valorugby e al 28’ la maul ospite arriva fino a un metro dalla linea, poi è Giacomo Milano ad allungarsi e schiacciare e Hugo firma il sorpasso dalla piazzola per il 7-5. Ora è la formazione ospite ad avere il pallino del gioco e al 35’ una bellissima meta dei trequarti emiliani si conclude con Resino che si invola e schiaccia per il 14-5. Non reagisce il Petrarca, e allo scadere arriva anche la terza meta per il Valorugby, con Hugo che beffa la difesa veneta, palla a Leituala che schiaccia tra i pali per il 21-5 con cui si va al riposo.

Prova a reagire il Petrarca a inizio ripresa, ma due touche sbagliate in attacco fermano l’avanzata dei padroni di casa. Così il Valorugby può gestire il vantaggio in questo avvio del secondo tempo, anzi sono proprio i ragazzi di Violi a giocare meglio e al 56’ conquistano una punizione, mandando Hugo sulla piazzola per il 24-5 con cui si entra nell’ultimo quarto del match.

Al 63’ occasione per il Petrarca Padova, che attacca nei 22 offensivi, calcio al largo, ma il rimbalzo favorisce un attento Hugo che raccoglie e ricaccia indietro i padroni di casa. E un fallo manda nuovamente Hugo sulla piazzola al 65’, ma questa volta non arrivano i tre punti per il Valorugby. Ancora Hugo dalla piazzola al 70’ e questa volta trova i pali per il 27-5. Ed è il Valorugby a chiudere il match in attacco, per confermare la netta superiorità in campo, e la squadra di Marcello Violi si laurea campione d’Italia per la prima volta nella storia.

VALORUGBY EMILIA – PETRARCA PADOVA 27-5

Valorugby Emilia: Brisighella; Resino, Cuminetti, Leituala, Colombo; Hugo, Casilio; Sbrocco, Wagenpfeil, Milano; Du Preez, Ruaro; Favre, Cruz, Diaz

In panchina: Silva, Brugnara, D’Amico, Schinchirimini, Portillo, Roura, Cuoghi, Bianco

Petrarca Padova: Richman; Scagnolari, De Masi, Broggin, De Sanctis; Donato, Citton; Halafihi, Casolari, Nostran; Trotta, Nowlan; Alongi, Zapata, Pelliccioli

In panchina: Pisani, Minervino, Barbatti, Galetto, Romanini, Jimenez, Lyle, Botturi

Marcatori: 16’ m. Scagnolari, 29’ m. Milano tr. Hugo, 35’ m. Resino tr. Hugo, 40’ m. Leituala tr. Hugo, 56’ cp. Hugo, 70’ cp. Hugo