LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si entra nel vivo con la cronometro

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della quarta tappa del Giro d’Italia femminile 2026. La frazione odierna, una cronoscalata di 12,7km da Belluno a Nevegal, è il primo vero banco di prova per chi vuole vincere la Corsa Rosa.

Dopo tre tappe dedicate alle ruote veloci, dominate dalla sprinter azzurra Elisa Balsamo, il Giro comincia finalmente a salire! Subito dopo la partenza da Belluno, le cicliste incontreranno un primo tratto di 2km in lieve discesa, seguito da 3km circa di “mangia e bevi”. A questo punto comincerà la dura ascesa al Nevegal, 7,4km di lunghezza con una pendenza media del 8,2%. La parte più dura della salita è quella centrale, dove le pendenze della strada arrivano fino al 14%!

La maglia rosa Elisa Balsamo molto probabilmente non riuscirà a difendere il vantaggio sulle concorrenti, accumulato grazie agli abbuoni ottenuti nelle prime tre tappe. La sprinter azzurra dovrà quasi certamente dire addio al simbolo del primato a favore di quelle atlete abili quando la strada sale. Fra queste c’è sicuramente Elisa Longo Borghini. La campionessa nazionale italiana, reduce da una prima parte di stagione molto sfortunata, cerca la terza vittoria consecutiva del Giro d’Italia. Per raggiungere il proprio obiettivo, la scalatrice azzurra deve fin da subito cercare di fare la differenza sulle rivali lungo la dura salita di Nevegal.

La grande avversaria di Elisa Longo Borghini, nonché la favorita per la la classifica generale, è Demi Vollering. La scalatrice neerlandese, dopo aver già messo in bacheca sia la Vuelta che il Tour, cerca la vittoria anche nella Corsa Rosa. Sulla salita del Nevegal la forte ciclista della FDJ United Suez punterà alla vittoria di tappa e all’ottenimento della prima maglia rosa della carriera. Da tenere d’occhio in questa breve ma dura cronoscalata veneta ci sono scuramente anche Marlen Reusser, seconda nella passata edizione della corsa, l’espertissima Mavi Garcia e Niamh Fisher-Black.

La quarta tappa del Giro d’Italia femminile 2026 prenderà il via da Belluno e terminerà in cima alla salita di Nevegal. La prima atleta a partire in questa cronometro comincerà a pedalare alle 13.05. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale dalle 14.00, con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!