Vuelta a España 2020, Tom Dumoulin: “Sono un po’ stanco, ma darò il massimo”

La Vuelta a España 2020 non è iniziata bene per Tom Dumoulin. Il passista-scalatore della Jumbo-Visma si è staccato sulla salita di Arrate e dopo appena un giorno si trova già a oltre un minuto dal leader della classifica generale, il suo compagno di squadra Primoz Roglic. Di questo passo il neeerlandese dovrà nuovamente sacrificarsi in favore dello sloveno, che in questa stagione si sta dimostrando superiore ogni volta che i due attaccano il numero alla schiena.

Dumoulin ha commentato la sua giornata ai microfoni di NOS. Queste le sue parole: “Ho fatto una stagione molto intensa e sono arrivato alla Vuelta un po’ stanco. Sono rimasto fuori molto tempo a causa degli infortuni della scorsa stagione e non sono ancora riuscito a raggiungere la miglior condizione. Darò comunque il massimo in questa Vuelta. Oggi non è bastato, ma spero di crescere col passare dei giorni“.

Foto: Lapresse