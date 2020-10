Vuelta a España 2020, Primoz Roglic riparte da padrone! Vittoria in salita, sfida a Carapaz per la maglia rossa?

Ci si aspettava una sfida tra Jumbo-Visma ed INEOS Grenadiers e le attese non sono state tradite, sin dalla prima tappa. È iniziata con una frazione davvero scoppiettante la Vuelta a España 2020: 173 chilometri da Irún ad Arrate con un finale splendido, nel quale i big in chiave classifica generale si sono già sfidati a viso aperto.

A vincere è stato il detentore del titolo Primoz Roglic: lo sloveno è ripartito da dove aveva finito, cioè in Maglia Rossa. La delusione del Tour de France sembra essere già messa da parte, uno stato di forma mostruoso per il capitano della Jumbo-Visma che, dopo essersi preso il successo alla Liegi-Bastogne-Liegi, in questa Vuelta sembra già correre da padrone. Sfruttando Sep Kuss, in grande spolvero, ha messo in difficoltà tutti i rivali e poi, con un colpaccio da finisseur, si è messo in proprio cogliendo il trionfo.

L’unico a provare a contrastare il campione sloveno sembra Richard Carapaz. L’ultimo vincitore del Giro d’Italia ha messo al lavoro la propria squadra nel finale e ha poi seguito gli attacchi dei rivali. Non è riuscito a cogliere la ruota di Roglic, ma ha limitato i danni chiudendo secondo e perdendo pochissimo. In salita sembra avere la gamba giusta, i chilometri a cronometro sono pochissimi ed ha dunque l’occasione per provarci.

Foto: Lapresse