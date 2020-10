Giro d’Italia 2020, Wilco Kelderman ha il nemico in casa? Vincenzo Nibali parla di Jai Hindley

“Kelderman sta bene, ma il nemico ce l’ha in casa. Hindley sta bene, pedala bene, se decide di dare gas va via da solo. A Piancavallo ha fatto un ritmo indiavolato e si è spostato solo all’ultimo chilometro, dando dimostrazione di forza”. Se a dirlo è un plurivincitore di grandi giri come Vincenzo Nibali, bisogna credergli. Lo Squalo ha fatto il punto della situazione all’inizio di questa terza ed ultima settimana del Giro d’Italia 2020 ed ha indicato l’australiano Jai Hindley, che al momento veste la Maglia Bianca (preceduto però nella classifica dei giovani da Almeida), come uno dei papabili per la vittoria finale.

Il ritmo sull’ascesa finale in quel di Piancavallo è stato devastante. Mostruose le sue trenate che hanno messo in crisi tutti gli uomini della classifica generale: prima Domenico Pozzovivo, poi Jakob Fuglsang, in seguito Vincenzo Nibali, fino ad arrivare a Joao Almeida. Nessuno, se non il già citato Kelderman, suo compagno di squadra, e Tao Geoghegan Hart, poi vincitore di tappa, è riuscito a resistere all’andatura del 24enne nativo di Perth.

Il suo distacco in classifica generale è di 2’58” (al momento terzo), frutto soprattutto delle cronometro, nelle quali ha pagato molto. Nelle tappe miste e in quelle con gli arrivi in salita Hindley non ha pagato quasi nulla, andando addirittura a guadagnare nei confronti dei rivali. Una carta in più per il Team Sunweb, attrezzatissimo per questa Corsa Rosa: se Kelderman dovesse tradire le aspettative, avrebbero subito pronto l’asso nella manica da giocare.

