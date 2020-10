Vuelta a España 2020, Andrea Bagioli e Davide Formolo a 1′ da Roglic. Gli italiani puntano alla top-10

È partita veramente col botto questa Vuelta a España 2020, che oltre al sigillo di Primoz Roglic, vincitore uscente della grande corsa a tappe spagnola e nuovamente a segno nella giornata inaugurale di oggi, ha regalato i primi sconquassi tra i big che punteranno alla classifica generale. Parlando di Casa Italia però, nonostante la presenza di soli cinque italiani, Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) e Davide Formolo (UAE Team Emirates) si sono già messi in mostra, giungendo al traguardo dell’Alto de Arrate a soli 51″ da Roglic, rispettivamente al decimo e diciassettesimo posto.

Parte benissimo dunque la piccola spedizione azzurra in terra iberica, che in una sola giornata ha già fatto capire che riesce a difendersi anche sotto la morsa di uomini più attrezzati, con cinque uomini e due possibili leader delle generale giovani ma molto attenti. La Deceuninck non sta affatto stupendo, visto che sta dominando il Giro con Joao Almeida. E oggi Bagioli è arrivato al pari di molti big, lasciandosi dietro anche due campioni del calibro di Alejandro Valverde e Tom Dumoulin. Formolo invece, ha già fatto vedere che è arrivato in terra iberica con grandi obiettivi e ambizioni, pur avendo subito di recente una delicata operazione alla clavicola. In tempi record è tornato ad allenarsi, per poi volare in Spagna e cercare il riscatto stagionale capitanando la UAE Team Emirates.

Non avranno a disposizione due formazioni al livello della Jumbo-Visma e della Ineos Grenadiers, ma siamo certi che faranno di tutto per difendersi al meglio. Date le loro doti, le loro qualità, la loro freddezza e mentalità, la top ten non è un sogno poi così lontano. Siamo solo alla prima tappa, ma con soli cinque azzurri in gara, puntare ai primi dieci posti, in un bel branco di leoni, sarebbe un bellissimo regalo per onorare al meglio il movimento azzurro nell’ultima grande corsa a tappe dell’anno.

Foto: © Sigrid Eggers | Deceuninck – Quick-Step Cycling Team