Giro d’Italia 2020, Jai Hindley: “Tappa lunga e noiosa. I miei compagni hanno fatto un grande lavoro per scortare me e Kelderman”

Giornata tranquilla per l’attuale terzo della classifica generale del Giro d’Italia 2020 Jai Hindley nell’odierna Udine-San Daniele del Friuli. I grandi di classifica hanno lasciato andare la fuga e sono rimasti coperti fino agli ultimi cinquecento metri, quando la maglia rosa Joao Almeida ha attaccato e ha guadagnato un paio di secondi su tutti i suoi rivali principali per il successo finale.



Dopo il traguardo, Hindley ha commentato la frazione odierna. Queste le sue parole rilasciate al sito del Team Sunweb: “Oggi è stata una tappa lunga e noiosa. I miei compagni di squadra hanno fatto un lavoro enorme per tenere davanti me e Wilco tutto il giorno. Anche gli ultimi insidiosi chilometri sono stati strepitosi“.

Foto: Lapresse