Classifica Vuelta a España 2020, prima tappa: Primoz Roglic maglia rossa, Carapaz a 5”. Dumoulin, Froome, Valverde sprofondano

Primoz Roglic ha indossato la maglia rossa al termine della prima tappa della Vuelta di Spagna 2020, incominciata nella giornata odierna e che si svolgerà inizialmente in contemporanea col Giro d’Italia. Lo sloveno è stato davvero strepitoso sull’ultima salita, ha poi attaccato nell’ultimo chilometro in falsopiano e ha conquistato la frazione precedendo l’ecuadoriano Richard Carapaz. Il capitano della Jumbo-Visma ha dimostrato di essere in grandissima forma dopo la beffa subita al Tour de France e, dopo aver vinto la Liegi-Bastogne-Liegi, ha ribadito di essere il grande favorito per la corsa a tappe in terra iberica.

Il balcanico ha ora 5” di vantaggio su Richard Carapaz e 7” su Daniel Martin. Il colombiano Esteban Chaves, l’austriaco Felix Grosssschartner, lo spagnolo Enric Mas si trovano a 11”. Sono letteralmente sprofondati altri favoriti della vigilia: lo spagnolo Alejandro Valverde e l’olandese Tom Dumoulin accusano un ritardo di 1’01”, il britannico Chris Froome è andato alla deriva ed è già fuori dai giochi visto che si trova ad addirittura 11 minuti. Andrea Bagioli e Davide Formolo si trovano a 1’01”.. Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna 2020 dopo la prima tappa.

CLASSIFICA GENERALE VUELTA A ESPAÑA (dopo la prima tappa):

1 PRIMOŽ ROGLIC 1 TEAM JUMBO – VISMA 04H 22′ 24” – B : 10” –

2 RICHARD CARAPAZ 72 INEOS GRENADIERS 04H 22′ 29” + 00H 00′ 05” B : 6” –

3 DANIEL MARTIN 181 ISRAEL START-UP NATION 04H 22′ 31” + 00H 00′ 07” B : 4” –

4 JHOAN ESTEBAN CHAVES 81 MITCHELTON – SCOTT 04H 22′ 35” + 00H 00′ 11” – –

5 FELIX GROSSSCHARTNER 63 BORA – HANSGROHE 04H 22′ 35” + 00H 00′ 11” – –

6 ENRIC MAS 174 MOVISTAR TEAM 04H 22′ 35” + 00H 00′ 11” – –

7 HUGH JOHN CARTHY 102 EF PRO CYCLING 04H 22′ 38” + 00H 00′ 14” – –

8 SEPP KUSS 6 TEAM JUMBO – VISMA 04H 22′ 44” + 00H 00′ 20” – –

9 GEORGE BENNETT 2 TEAM JUMBO – VISMA 04H 23′ 14” + 00H 00′ 50” – –

10 ANDREA BAGIOLI 12 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 23′ 25” + 00H 01′ 01” – –

11 ALEJANDRO VALVERDE 171 MOVISTAR TEAM 04H 23′ 25” + 00H 01′ 01” – –

12 ROBERT GESINK 4 TEAM JUMBO – VISMA 04H 23′ 25” + 00H 01′ 01” – –

13 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 57 ASTANA PRO TEAM 04H 23′ 25” + 00H 01′ 01” – –

14 MIKEL NIEVE 83 MITCHELTON – SCOTT 04H 23′ 25” + 00H 01′ 01” – –

15 DAVID DE LA CRUZ 21 UAE TEAM EMIRATES 04H 23′ 25” + 00H 01′ 01” – –

16 TOM DUMOULIN 3 TEAM JUMBO – VISMA 04H 23′ 25” + 00H 01′ 01” – –

17 DAVIDE FORMOLO 23 UAE TEAM EMIRATES 04H 23′ 25” + 00H 01′ 01” – –

18 GUILLAUME MARTIN 151 COFIDIS 04H 23′ 42” + 00H 01′ 18” – –

19 KENNY ELISSONDE 35 TREK – SEGAFREDO 04H 23′ 49” + 00H 01′ 25” B : 2” –

20 MARC SOLER 177 MOVISTAR TEAM 04H 23′ 51” + 00H 01′ 27” – –

21 GINO MÄDER 168 NTT PRO CYCLING TEAM 04H 24′ 06” + 00H 01′ 42” – –

22 SERGIO LUIS HENAO 24 UAE TEAM EMIRATES 04H 24′ 12” + 00H 01′ 48” – –

23 RUI COSTA 22 UAE TEAM EMIRATES 04H 24′ 12” + 00H 01′ 48” – –

24 NIKLAS EG 34 TREK – SEGAFREDO 04H 24′ 12” + 00H 01′ 48” – –

25 IVAN RAMIRO SOSA CUERVO 76 INEOS GRENADIERS 04H 24′ 25” + 00H 02′ 01” – –

26 MATEJ MOHORIC 116 BAHRAIN – MCLAREN 04H 24′ 25” + 00H 02′ 01” – –

27 WOUTER POELS 111 BAHRAIN – MCLAREN 04H 24′ 25” + 00H 02′ 01” – –

28 CLÉMENT CHAMPOUSSIN 121 AG2R LA MONDIALE 04H 24′ 25” + 00H 02′ 01” – –

29 JULIEN SIMON 198 TOTAL DIRECT ENERGIE 04H 24′ 56” + 00H 02′ 32” – –

30 GEORG ZIMMERMANN 137 CCC TEAM 04H 24′ 56” + 00H 02′ 32” – –

31 JULEN AMEZQUETA MORENO 203 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 04H 24′ 56” + 00H 02′ 32” – –

32 MATTIA CATTANEO 13 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 24′ 56” + 00H 02′ 32” – –

33 JOSE HERRADA 154 COFIDIS 04H 24′ 56” + 00H 02′ 32” – –

34 JAN HIRT 133 CCC TEAM 04H 24′ 56” + 00H 02′ 32” – –

35 DAVID GAUDU 94 GROUPAMA – FDJ 04H 24′ 56” + 00H 02′ 32” – –

36 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 31 TREK – SEGAFREDO 04H 24′ 56” + 00H 02′ 32” – –

37 WILLIAM BARTA 132 CCC TEAM 04H 26′ 40” + 00H 04′ 06” – –

38 JOSÉ ROJAS 176 MOVISTAR TEAM 04H 27′ 03” + 00H 04′ 29” – –

39 DANIEL FELIPE MARTINEZ 101 EF PRO CYCLING 04H 27′ 03” + 00H 04′ 29” – –

40 CARLOS VERONA 178 MOVISTAR TEAM 04H 27′ 03” + 00H 04′ 29” – –

41 LUIS LEÓN SANCHEZ 58 ASTANA PRO TEAM 04H 27′ 05” + 00H 04′ 31” – –

42 ALEKSANDR VLASOV 51 ASTANA PRO TEAM 04H 27′ 05” + 00H 04′ 31” – –

43 MICHEL RIES 38 TREK – SEGAFREDO 04H 27′ 25” + 00H 04′ 51” B : 1” –

44 ROMAIN SICARD 197 TOTAL DIRECT ENERGIE 04H 27′ 31” + 00H 04′ 57” – –

45 VICTOR LAFAY 155 COFIDIS 04H 28′ 10” + 00H 05′ 36” – –

46 BRUNO ARMIRAIL 92 GROUPAMA – FDJ 04H 28′ 10” + 00H 05′ 36” – –

47 BRANDON SMITH RIVERA VARGAS 75 INEOS GRENADIERS 04H 28′ 12” + 00H 05′ 38” – –

48 KOBE GOOSSENS 144 LOTTO SOUDAL 04H 28′ 23” + 00H 05′ 49” – –

49 MATTEO BADILATTI 188 ISRAEL START-UP NATION 04H 28′ 25” + 00H 05′ 51” – –

50 JHOJAN ORLANDO GARCIA SUSA 206 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 04H 30′ 07” + 00H 07′ 33” – –

51 GONZALO SERRANO RODRIGUEZ 208 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 04H 30′ 07” + 00H 07′ 33” – –

52 JEFFERSON CEPEDA HERNANDEZ 205 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 04H 30′ 07” + 00H 07′ 33” – –

53 NELSON OLIVEIRA 175 MOVISTAR TEAM 04H 30′ 07” + 00H 07′ 33” – –

54 IMANOL ERVITI 173 MOVISTAR TEAM 04H 30′ 07” + 00H 07′ 33” – –

55 LUIS ANGEL MATE 156 COFIDIS 04H 30′ 07” + 00H 07′ 33” – –

56 MICHAEL HUNDAHL VALGREN 166 NTT PRO CYCLING TEAM 04H 30′ 28” + 00H 07′ 54” – –

57 STEFAN DE BOD 162 NTT PRO CYCLING TEAM 04H 31′ 06” + 00H 08′ 32” – –

58 NANS PETERS 125 AG2R LA MONDIALE 04H 31′ 06” + 00H 08′ 32” – –

59 JONATHAN LASTRA MARTINEZ 201 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 04H 31′ 33” + 00H 08′ 59” – –

60 MICHAEL STORER 46 TEAM SUNWEB 04H 31′ 33” + 00H 08′ 59” – –

61 PAUL OURSELIN 196 TOTAL DIRECT ENERGIE 04H 31′ 35” + 00H 09′ 01” – –

62 ROB POWER 41 TEAM SUNWEB 04H 31′ 35” + 00H 09′ 01” – –

63 THIBAUT PINOT 91 GROUPAMA – FDJ 04H 32′ 30” + 00H 09′ 56” – –

64 REMY MERTZ 146 LOTTO SOUDAL 04H 32′ 30” + 00H 09′ 56” – –

65 IDE SCHELLING 65 BORA – HANSGROHE 04H 32′ 50” + 00H 10′ 16” – –

66 JONAS VINGEGAARD 8 TEAM JUMBO – VISMA 04H 32′ 52” + 00H 10′ 18” – –

67 LENNARD HOFSTEDE 5 TEAM JUMBO – VISMA 04H 33′ 24” + 00H 10′ 50” – –

68 THYMEN ARENSMAN 42 TEAM SUNWEB 04H 33′ 24” + 00H 10′ 50” – –

69 MERHAWI KUDUS 56 ASTANA PRO TEAM 04H 33′ 24” + 00H 10′ 50” – –

70 FERNANDO BARCELO 152 COFIDIS 04H 33′ 46” + 00H 11′ 12” – –

71 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 55 ASTANA PRO TEAM 04H 33′ 46” + 00H 11′ 12” – –

72 CHRIS FROOME 71 INEOS GRENADIERS 04H 33′ 46” + 00H 11′ 12” – –

73 DYLAN VAN BAARLE 77 INEOS GRENADIERS 04H 33′ 46” + 00H 11′ 12” – –

74 DORIAN GODON 124 AG2R LA MONDIALE 04H 33′ 46” + 00H 11′ 12” – –

75 OSCAR CABEDO 213 BURGOS-BH 04H 33′ 46” + 00H 11′ 12” – –

76 KOEN DE KORT 33 TREK – SEGAFREDO 04H 33′ 46” + 00H 11′ 12” – –

77 ANDREY AMADOR 73 INEOS GRENADIERS 04H 33′ 46” + 00H 11′ 12” – –

78 JAY MC CARTHY 64 BORA – HANSGROHE 04H 33′ 46” + 00H 11′ 12” – –

79 JONATHAN HIVERT 194 TOTAL DIRECT ENERGIE 04H 34′ 16” + 00H 11′ 42” – –

80 ROBERT STANNARD 87 MITCHELTON – SCOTT 04H 34′ 16” + 00H 11′ 42” – –

81 TSGABU GEBREMARYAM GRMAY 82 MITCHELTON – SCOTT 04H 34′ 16” + 00H 11′ 42” – –

82 ANGEL MADRAZO RUIZ 211 BURGOS-BH 04H 34′ 50” + 00H 12′ 16” – –

83 ENRICO GASPAROTTO 165 NTT PRO CYCLING TEAM 04H 34′ 50” + 00H 12′ 16” – –

84 ALEX ARANBURU DEBA 52 ASTANA PRO TEAM 04H 34′ 50” + 00H 12′ 16” – –

85 NIKI TERPSTRA 191 TOTAL DIRECT ENERGIE 04H 35′ 11” + 00H 12′ 37” – –

86 OLIVIER LE GAC 96 GROUPAMA – FDJ 04H 36′ 36” + 00H 14′ 02” – –

87 REINARDT JANSE VAN RENSBURG 167 NTT PRO CYCLING TEAM 04H 37′ 09” + 00H 14′ 35” – –

88 BRENT VAN MOER 148 LOTTO SOUDAL 04H 37′ 11” + 00H 14′ 37” – –

89 OMER GOLDSTEIN 182 ISRAEL START-UP NATION 04H 37′ 25” + 00H 14′ 51” – –

Foto: Lapresse