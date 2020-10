Vuelta a España 2020, tutte le classifiche dopo la seconda tappa: Roglic resta saldamente in Maglia Rossa

Si è appena conclusa la seconda tappa della Vuelta a España 2020 da Pamplona a Lekunberri. Trionfo di tappa per Marc Soler della Movistar che ha portato a termine un’azione fantastica in discesa. Resta saldamente in Maglia Rossa Primoz Roglic. Andiamo a scoprire tutte le classifiche aggiornate della corsa in terra iberica dopo la seconda frazione.

CLASSIFICA GENERALE

1 PRIMOŽ ROGLIC 1 TEAM JUMBO – VISMA 08H 09′ 41” – B : 16” –

2 DANIEL MARTIN 181 ISRAEL START-UP NATION 08H 09′ 50” + 00H 00′ 09” B : 8” –

3 RICHARD CARAPAZ 72 INEOS GRENADIERS 08H 09′ 52” + 00H 00′ 11” B : 6” –

4 JHOAN ESTEBAN CHAVES 81 MITCHELTON – SCOTT 08H 09′ 58” + 00H 00′ 17” – –

5 ENRIC MAS 174 MOVISTAR TEAM 08H 09′ 58” + 00H 00′ 17” – –

6 HUGH JOHN CARTHY 102 EF PRO CYCLING 08H 10′ 01” + 00H 00′ 20” – –

7 SEPP KUSS 6 TEAM JUMBO – VISMA 08H 10′ 07” + 00H 00′ 26” – –

8 GEORGE BENNETT 2 TEAM JUMBO – VISMA 08H 10′ 37” + 00H 00′ 56” – –

9 FELIX GROSSSCHARTNER 63 BORA – HANSGROHE 08H 10′ 40” + 00H 00′ 59” – –

10 MARC SOLER 177 MOVISTAR TEAM 08H 10′ 45” + 00H 01′ 04” B : 10” –

11 ALEJANDRO VALVERDE 171 MOVISTAR TEAM 08H 10′ 48” + 00H 01′ 07” – –

12 ANDREA BAGIOLI 12 DECEUNINCK – QUICK – STEP 08H 11′ 27” + 00H 01′ 46” – –

13 DAVID DE LA CRUZ 21 UAE TEAM EMIRATES 08H 11′ 30” + 00H 01′ 49” – –

14 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 57 ASTANA PRO TEAM 08H 11′ 30” + 00H 01′ 49” – –

15 MIKEL NIEVE 83 MITCHELTON – SCOTT 08H 11′ 30” + 00H 01′ 49” – –

16 DAVIDE FORMOLO 23 UAE TEAM EMIRATES 08H 11′ 30” + 00H 01′ 49” – –

17 KENNY ELISSONDE 35 TREK – SEGAFREDO 08H 11′ 54” + 00H 02′ 13” B : 2” –

18 GINO MÄDER 168 NTT PRO CYCLING TEAM 08H 12′ 11” + 00H 02′ 30” – –

19 RUI COSTA 22 UAE TEAM EMIRATES 08H 12′ 17” + 00H 02′ 36” – –

20 SERGIO LUIS HENAO 24 UAE TEAM EMIRATES 08H 12′ 17” + 00H 02′ 36” – –

21 WOUTER POELS 111 BAHRAIN – MCLAREN 08H 12′ 44” + 00H 03′ 03” – –

22 MATTIA CATTANEO 13 DECEUNINCK – QUICK – STEP 08H 13′ 01” + 00H 03′ 20” – –

23 DAVID GAUDU 94 GROUPAMA – FDJ 08H 13′ 01” + 00H 03′ 20” – –

24 ALEKSANDR VLASOV 51 ASTANA PRO TEAM 08H 15′ 10” + 00H 05′ 29” – –

25 LUIS LEÓN SANCHEZ 58 ASTANA PRO TEAM 08H 15′ 10” + 00H 05′ 29” – – –

26 IVAN RAMIRO SOSA CUERVO 76 INEOS GRENADIERS 08H 17′ 25” + 00H 07′ 44” – –

27 JOSE HERRADA 154 COFIDIS 08H 18′ 40” + 00H 08′ 59” – –

28 TOM DUMOULIN 3 TEAM JUMBO – VISMA 08H 18′ 49” + 00H 09′ 08” – –

29 GUILLAUME MARTIN 151 COFIDIS 08H 19′ 06” + 00H 09′ 25” – –

30 KOBE GOOSSENS 144 LOTTO SOUDAL 08H 19′ 41” + 00H 10′ 00” – –

31 GEORG ZIMMERMANN 137 CCC TEAM 08H 20′ 20” + 00H 10′ 39” – –

32 CARLOS VERONA 178 MOVISTAR TEAM 08H 20′ 47” + 00H 11′ 06” – –

33 WILLIAM BARTA 132 CCC TEAM 08H 22′ 04” + 00H 12′ 23” – –

34 JOSÉ ROJAS 176 MOVISTAR TEAM 08H 22′ 27” + 00H 12′ 46” – –

CLASSIFICA A PUNTI

1 PRIMOŽ ROGLIC 1 TEAM JUMBO – VISMA 45 PTS –

2 RICHARD CARAPAZ 72 INEOS GRENADIERS 34 PTS –

3 DANIEL MARTIN 181 ISRAEL START-UP NATION 32 PTS –

4 MARC SOLER 177 MOVISTAR TEAM 25 PTS –

5 JHOAN ESTEBAN CHAVES 81 MITCHELTON – SCOTT 23 PTS –

6 ENRIC MAS 174 MOVISTAR TEAM 20 PTS –

7 HUGH JOHN CARTHY 102 EF PRO CYCLING 17 PTS –

8 ALEJANDRO VALVERDE 171 MOVISTAR TEAM 17 PTS –

9 SEPP KUSS 6 TEAM JUMBO – VISMA 15 PTS –

10 GEORGE BENNETT 2 TEAM JUMBO – VISMA 13 PTS –

11 FELIX GROSSSCHARTNER 63 BORA – HANSGROHE 12 PTS –

12 ANDREA BAGIOLI 12 DECEUNINCK – QUICK – STEP 11 PTS –

13 BRUNO ARMIRAIL 92 GROUPAMA – FDJ 4 PTS –

14 MATTHIEU LADAGNOUS 95 GROUPAMA – FDJ 4 PTS –

15 GINO MÄDER 168 NTT PRO CYCLING TEAM 4 PTS –

16 ROBERT GESINK 4 TEAM JUMBO – VISMA 4 PTS –

17 DAVID DE LA CRUZ 21 UAE TEAM EMIRATES 3 PTS –

18 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 57 ASTANA PRO TEAM 3 PTS –

19 RUI COSTA 22 UAE TEAM EMIRATES 3 PTS –

20 MIKEL NIEVE 83 MITCHELTON – SCOTT 2 PTS –

21 KENNY ELISSONDE 35 TREK – SEGAFREDO 2 PTS –

22 ALEX ARANBURU DEBA 52 ASTANA PRO TEAM 2 PTS –

23 MATTIA CATTANEO 13 DECEUNINCK – QUICK – STEP 1 PTS –

24 MICHEL RIES 38 TREK – SEGAFREDO 1 PTS –

25 JONATHAN HIVERT 194 TOTAL DIRECT ENERGIE 1 PTS –

26 DANIEL FELIPE MARTINEZ 101 EF PRO CYCLING -5 PTS P : 5

CLASSIFICA DEI GPM

1 RICHARD CARAPAZ 72 INEOS GRENADIERS 14 PTS –

2 SEPP KUSS 6 TEAM JUMBO – VISMA 14 PTS –

3 QUENTIN JAUREGUI 127 AG2R LA MONDIALE 6 PTS –

4 TIM WELLENS 141 LOTTO SOUDAL 6 PTS –

5 DANIEL MARTIN 181 ISRAEL START-UP NATION 6 PTS –

6 ENRIC MAS 174 MOVISTAR TEAM 6 PTS –

7 ALEJANDRO VALVERDE 171 MOVISTAR TEAM 6 PTS –

8 JETSE BOL 212 BURGOS-BH 4 PTS –

9 MATTEO BADILATTI 188 ISRAEL START-UP NATION 3 PTS –

10 BRUNO ARMIRAIL 92 GROUPAMA – FDJ 2 PTS –

11 JULIUS VAN DEN BERG 106 EF PRO CYCLING 2 PTS –

12 PRIMOŽ ROGLIC 1 TEAM JUMBO – VISMA 1 PTS –

13 JHOAN ESTEBAN CHAVES 81 MITCHELTON – SCOTT 1 PTS –

14 RÉMI CAVAGNA 18 DECEUNINCK – QUICK – STEP 1 PTS –

15 JASHA SÜTTERLIN 48 TEAM SUNWEB 1 PTS –

16 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 55 ASTANA PRO TEAM 1 PTS –

17 ANDREY AMADOR 73 INEOS GRENADIERS 1 PTS –

18 GONZALO SERRANO RODRIGUEZ 208 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 1 PTS –

19 DANIEL FELIPE MARTINEZ 101 EF PRO CYCLING -2 PTS P : 2

CLASSIFICA GIOVANI

1 ENRIC MAS 174 MOVISTAR TEAM 08H 09′ 58” – – –

2 ANDREA BAGIOLI 12 DECEUNINCK – QUICK – STEP 08H 11′ 27” + 00H 01′ 29” – –

3 GINO MÄDER 168 NTT PRO CYCLING TEAM 08H 12′ 11” + 00H 02′ 13” – –

4 DAVID GAUDU 94 GROUPAMA – FDJ 08H 13′ 01” + 00H 03′ 03” –

5 ALEKSANDR VLASOV 51 ASTANA PRO TEAM 08H 15′ 10” + 00H 05′ 12” – –

6 IVAN RAMIRO SOSA CUERVO 76 INEOS GRENADIERS 08H 17′ 25” + 00H 07′ 27” – –

7 KOBE GOOSSENS 144 LOTTO SOUDAL 08H 19′ 41” + 00H 09′ 43” – –

8 GEORG ZIMMERMANN 137 CCC TEAM 08H 20′ 20” + 00H 10′ 22” – –

9 WILLIAM BARTA 132 CCC TEAM 08H 22′ 04” + 00H 12′ 06” – –

