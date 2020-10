DIRETTA Giro d’Italia, la tappa di oggi LIVE: Giovinazzo-Vieste, occhio ai ventagli e al Monte Sant’Angelo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA TAPPA DI OGGI GIOVINAZZO-VIESTE: PERCORSO, FAVORITI, ALTIMETRIA

I PAESI CHE VERRANNO ATTRAVERSATI NELLA GIOVINAZZO-VIESTE

16.21 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE della settima tappa del Giro d’Italia 2020. Vi diamo appuntamento a domani con la Giovinazzo-Vieste. Buon proseguimento di serata!

16.17 Tutto regolare nella top ten della generale in una giornata insidiosa dall’inizio alla fine, contraddistinta da ventagli e cadute. I big sono ancora tutti lì appaiati:

1 1 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 24:48:29

2 2 – BILBAO Pello Bahrain – McLaren 0:43

3 3 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:48

4 4 – VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 0:59

5 5 – NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 1:01

6 6 – POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 1:05

7 7 – FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 1:19

8 8 – KRUIJSWIJK Steven Team Jumbo-Visma 1:21

9 9 – KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 1:26

10 10 – MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 1:32

16.14 Probabilmente la segnalazione di un buco avvenuto nel finale non era veritiera, poiché la classifica generale è rimasta invariata, con Nibali ancora a 1’01” da Almeida. I giudici hanno analizzato a lungo la situazione

16.11 Durante la volata Demare si è letteralmente spostato da sinistra a destra stringendo Sagan, fortemente arrabbiato per il comportamento del transalpino. Ma nonostante la deviazione, non c’è stata nessuna sanzione da parte della giuria.

16.08 Intanto ecco la top ten odierna:

1 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 100 80 2:47:28

2 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 40 50 ,,

3 MATTHEWS Michael Team Sunweb 20 35 ,,

4 SWIFT Ben INEOS Grenadiers 12 25 ,,

5 HODEG Álvaro José Deceuninck – Quick Step 4 18 ,,

6 BARBIER Rudy Israel Start-Up Nation 15 ,,

7 BALLERINI Davide Deceuninck – Quick Step 12 ,,

8 BATTAGLIN Enrico Bahrain – McLaren 10 ,,

9 FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè 8 ,,

10 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits 6 ,,

16.07 Segnalato un buco nel finale con alcuni big rimasti attaccati. Tra di loro anche Vincenzo Nibali.

16.02 Un’altra beffa, un altro secondo posto per Peter Sagan, che nulla ha potuto davanti alla supremazia del transalpino.

16.01 Ennesima giornata perfetta per il campione nazionale francese, che incrementa ancora di più il suo vantaggio nella classifica a punti.

16.00 ED È TRIPLETTA PER ARNAUD DEMARE!!!!! NON LO FERMA PIÙ NESSUNO!!!

15.59 ULTIMO CHILOMETRO! CERCANO DI AVANZARE GLI ALTRI SPRINTER!

15.58 Groupama già compatta per lanciare Demare!!!

15.57 Simone Consonni sta portando davanti Elia Viviani!

15.56 Tony Martin in testa a tutti per la Jumbo-Visma. 3 km al traguardo.

15.54 Lotto Soudal e Movistar in testa al gruppo in protezione dei rispettivi capitani Vanhoucke e Pedrero.

15.51 7 chilometri alla fine. Avanza anche la Groupama-FDJ del favorito numero uno di oggi, Arnaud Dèmare. Il francese è alla ricerca di una storica tripletta.

15.50 Finalmente Domenico Pozzovivo ha preso le prime posizioni del gruppo. Giornata nervosissima per il lucano.

15.47 Deceuninck-Quick Step in testa al gruppo per proteggere la maglia rosa Almeida e pilotare Hodeg in vista della volata brindisina.

15.43 Gruppo allungatissimo! Cominciano le prime schermaglie tra le varie squadre. Siamo a 13 km dal traguardo.

15.41 Louis Meintjes (NTT) segnalato nelle retrovie assieme alle ammiraglie.

15.38 Elia Viviani (Cofidis) nelle prime posizioni del gruppo.

15.34 Finalmente il gruppo Zakarin-Vanhoucke-Ganna vede la coda del gruppo della maglia rosa!

15.30 Si ricompattano i due gruppi degli inseguitori dov’è presente anche la maglia azzurra del leader dei GPM Filippo Ganna. Ma il ritardo di questi corridori è di ben 1’10”.

15.26 Vanhoucke sta faticando veramente tanto a riportarsi nel gruppo della maglia rosa. Il suo quarto posto in classifica sta vacillando.

15.24 Il primo gruppo degli inseguitori ha un ritardo di 39″, il secondo ha ben 1’13” di ritardo!

15.21 CCC in testa al secondo gruppo per riportare davanti Zakarin. Molto più indietro la Lotto Soudal con il leader della formazione Vanhoucke.

15.19 Attardato anche Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), attualmente quarto in classifica.

15.16 Pozzovivo rientra in gruppo! Ganna è ancora staccato.

15.13 ANCHE POZZOVIVO E YATES SONO RIMASTI ATTARDATI!

15.11 Il gruppo maglia rosa ha rallentato per favorire il rientro degli altri corridori.

15.10 Anche Filippo Ganna si è dovuto fermare e adesso sta cercando di tornare in gruppo.

15.09 Coinvolti diversi corridori, con metà gruppo costretto a mettere piede a terra.

15.08 CADUTA IN GRUPPO!!!!

15.02 Nessuna lotta per i punti al TV di Grottaglie dove passa per primo Manuele Boaro (Astana).

15.00 Caduta nella pancia del gruppo. Coinvolto Miles Scotson (Groupama-FDJ), che torna prontamente in corsa.

14.58 Ci avviciniamo al traguardo volante di Grottaglie.

14.55 GRUPPO COMPATTO!

14.50 Trek-Segafredo e Astana compatte in testa al gruppo per proteggere i rispettivi capitani Nibali e Fuglsang.

14.45 Il gruppo ha soltanto 17″ di ritardo da Pellaud e Frapporti.

14.41 Mancano 65 chilometri al traguardo.

14.36 Ilnur Zakarin (CCC) sta rientrando nel gruppo della maglia rosa.

14.31 Ancora un forte vento laterale sulla corsa.

14.27 Viviani vince il traguardo volante davanti a Demare e Sagan.

14.25 Rallentati anche Fuglsang e Hindley.

14.24 Caduta in gruppo, coinvolto anche Vanhoucke

14.21 Il gruppo sta arrivando a Taranto. Pellaud e Frapporti hanno preso un po’ di margine sul gruppo.

14.18 Rientra anche il gruppo con Yates, Pozzovivo e Vanhoucke.

14.15 85 chilometri al traguardo. Gruppo a Yates a 33″.

14.12 Nel plotone inseguitore c’è più accordo, ma ci sono meno corridori. 40″ da recuperare per loro.

14.08 90 chilometri al traguardo, per il gruppo Yates non sarà facile rientrare, dato che davanti c’è accordo tra le squadre.

14.04 Nel gruppo di Yates ci sono anche Pozzovivo e Vanhoucke. 50″ di distacco dai primi per loro.

14.01 Il gruppo Fuglsang riprende quello di Nibali.

13.58 Il gruppo Fuglsang è a 100 metri dai primi.

13.55 10″ di vantaggio per il primo gruppo sul secondo. Fuglsang potrebbe rientrare.

13.53 Yates è in un terzo gruppo, dietro a quello di Fuglsang. 46″ di distacco per loro.

13.52 Il distacco tra i due gruppi resta attorno ai venti secondi.

13.49 Vincenzo Nibali è stato molto attento a non farsi sorprendere in una fase della corsa molto delicata.

13.48 Il gruppo Fuglsang sta guadagnando terreno. 20″ da recuperare dalla vetta della corsa.

13.45 Ripresi i fuggitivi. Nel gruppetto di testa sono presenti Joao Almeida, Nibali, Kruijswijk e Kelderman tra gli uomini di classifica. Staccati Fuglsang, Pozzovivo e Bilbao.

13.43 Correzione, Vincenzo Nibali è nel gruppo di testa insieme a Jacopo Mosca!

13.32 Vincenzo Nibali è nel secondo gruppo insieme a Fuglsang. Devono recuperare 22″ al gruppetto di Joao Almeida. Si è messa malissimo.

13.31 Anche Pozzovivo, Bilbao e Vanhoucke dietro.

13.30 Il gruppo di testa ha aperto un grosso margine. In difficoltà Yates e Fuglsang.

13.28 Il gruppo si sta frantumando sotto l’impulso di Jumbo-Visma e Deceuninck-Quick Step

13.27 VENTAGLI!

13.20 Quattro corridori al comando: Joser Cerny (CCC), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Marco Frapporti (Vini Zabù-KTM), Simon Pellaud (Androni-Sidermec). A metà tra i quattro e il gruppo c’è Fabio Mazzucco (Bardiani).

13.15 I corridori sono partiti e già prova a sganciarsi una fuga.

13.12 Il grande favorito della frazione odierna è ovviamente Arnaud Demare, ma, data la conformazione della tappa, dovrà vedersela con due rivali che non ha trovato sulla sua strada ieri: Fernando Gaviria ed Elia Viviani.

13.06 Il gruppo si trova nella splendida cornice di Matera, la città dei sassi.

13.00 I corridori sono prossimi alla partenza

TUTTI I PAESI ATTRAVERSSATI NELLA TAPPA DI OGGI MATERA-BRINDISI

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della settima tappa del Giro d’Italia 2020. Saranno 143 i chilometri da affrontare tra Matera e Brindisi, per una frazione che si snoda tra la Basilicata e la Puglia, tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico. Non sono presenti difficoltà altimetriche, ma bisognerà fare attenzione a dei possibili ventagli.

Sarà una tappa breve, con una prima parte velocissima e in costante discesa verso la Puglia. Poco prima di metà gara, è presente il traguardo volante di Taranto. Dopodiché si tornerà nell’entroterra per dirigersi verso il secondo sprint intermedio di Grottaglie. Da qui in poi la strada continuerà ad essere in leggera discesa fino al velocissimo traguardo di Brindisi, dove avverrà un più che scontato sprint finale.

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) è senza ombra di dubbio l’indiziato numero uno per la vittoria di tappa, con un’auspicabile e storica tripletta. Al momento non sembra aver rivali. Al contempo però, ci sono due uomini come Michael Matthews (Team Sunweb) e Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) alla disperata ricerca del riscatto. Medesimo discorso per Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), che finora però, non è ancora riuscito ad ottenere neanche un minimo piazzamento, a differenza del compagno di squadra Juan Sebastian Molano.

L’Italia confida in primis con Fabio Felline (Astana), Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) e Andrea Vendrame (Ag2r La Mondiale), che ieri sono apparsi in splendida forma. Tra i contendenti c’è anche Enrico Battaglin (Bahrain McLaren), già piazzato in due occasioni, e ovviamente Elia Viviani (Cofidis), che potrebbe migliorare il quinto posto di Villafranca Tirrena. Chiudiamo con il tris da paura della Deceuninck-Quick Step, formato da Alvaro Hodeg, Davide Ballerini, e Mikkel Honore.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della settima tappa della Corsa Rosa 2020 dalle ore 12.30. Buon divertimento!

