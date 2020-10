Giro d’Italia 2020: Arnaud Démare fa il vuoto in volata a Matera, terzo Fabio Felline

Una volata confusa, che ha premiato però il velocista più in forma in questa Corsa Rosa: due su due nello sprint per Arnaud Démare che, dopo Villafranca Tirrena, si impone anche sul traguardo di Matera nella sesta tappa del Giro d’Italia 2020. Ennesima vittoria stagionale per il fenomeno della FDJ che si impone addirittura per distacco. Resta in Maglia Rosa Joao Almeida.

Anche oggi il gruppo ha lasciato andare via la prima azione. Quattro i coraggiosi fuggitivi: Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Filippo Zana (Bardiani CSF-Faizanè), Marco Frapporti (Vini Zabù Brado KTM) e James Whelan (EF Pro Cycling). Il plotone ha lasciato tantissimo spazio, con la Deceuninck Quick-Step disinteressata all’inseguimento: addirittura 9′ di margine per il quartetto.

La situazione è cambiata successivamente con la Bora-hansgrohe che ha deciso di cambiar passo, andando a recuperare minuti su minuti. Scenario diverso sul GPM di Milotta: davanti sono saltati gli accordi, con scatti e controscatti e Whelan che è rimasto in solitaria. Da segnalare in cima alla salita anche un tentativo di Thomas De Gendt (Lotto Soudal) con Filippo Ganna (Team INEOS Grenadiers), con il gruppo che si è ricompattato subito dopo, andando a raggiungere anche l’ultimo fuggitivo.

Velocità altissime per approcciare l’ultimo strappo, posto a 2 km dal traguardo. Ad affrontarlo in testa la Bora-hansgrohe con il consueto lavoro eccezionale di Matteo Fabbro. Nessuno ha provato ad attaccare e dunque si è andati verso lo sprint. All’ultimo chilometro un tentativo di Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), senza però creare un buco. A 300 metri dall’arrivo è partito lunghissimo Arnaud Démare (FDJ) e nessuno ha agguantato la ruota del campione transalpino, vincente addirittura per distacco. Secondo posto per Michael Matthews (Mitchelton-SCOTT), terzo un ottimo Fabio Felline (Astana). Quinto Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation), sesto Andrea Vendrame (AG2R), soltanto settimo Peter Sagan.

