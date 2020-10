Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi Giovinazzo-Vieste: percorso, altimetria, favoriti. Pericolo ventagli!

E’ in programma oggi l’ottava frazione del Giro d’Italia 2020, la Giovinazzo-Vieste di 200 chilometri, la quale si snoderà completamente lungo la costa pugliese. I primi novanta chilometri sono totalmente pianeggianti ed esposti al vento. Qua vi è lo spazio per aprire dei ventagli, anche se, stante quanto riportano le previsioni, domani non ci saranno raffiche particolarmente forti. Al chilometro 90, però, il gruppo entrerà in località Manfredonia e troverà il primo traguardo volante e l’imbocco del GPM di seconda categoria di Monte Sant’Angelo.

A questo punto la conformazione della frazione cambierà radicalmente. Terminata la discesa dell’erta sopraccitata, inizieranno 80 chilometri molto tortuosi ricchi di strappetti. Al chilometro 157 il gruppo affronterà il secondo GPM di giornata, un quarta categoria, La Guardiola. Ai -15 dalla meta, invece, è piazzato il secondo traguardo volante, proprio prima di un dentello che potrebbe cambiare le sorti della tappa.

I FAVORITI DELL’OTTAVA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2020

E’ una frazione adatta a corridori veloci capaci di tenere un minimo in salita. Arnaud Demare (Groupama-FDJ), dunque, data la condizione strepitosa di cui gode, sarà nuovamente il favorito. Peter Sagan (Bora-Hangrohe) e Michael Matthews (Sunweb) sono i maggiori indiziati a mettergli i bastoni tra le ruote. In casa Italia gli atleti più adatti a questo tipo di arrivo sono Andrea Vendrame (Ag2r La Mondiale) e Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step).

L’ALTIMETRIA DELL’OTTAVA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2020





