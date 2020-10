Giro d’Italia 2020, oggi la tappa Matera-Brindisi: orari di partenza e di arrivo. Tutti i comuni e province che verranno attraversati

Oggi venerdì 9 ottobre si corre la settima tappa del Giro d’Italia 2020, 143 km da Matera a Brindisi. Prosegue la risalita dello Stivale, il gruppo è chiamato ad affrontare la tappa più corta e semplice della Corsa Rosa: si tratta di una frazione di trasferimento, totalmente pianeggiante e senza GPM, con l’arrivo destinato chiaramente ai velocisti.

La tappa si snoda tra due Regioni (Basilicata e Puglia), oggi si attraversano le province di Matera, Taranto e Brindisi. Nessuna difficoltà altimetrica da segnalare in una tappa che non dovrebbe mutare gli scenari, si evidenziano i traguardi volanti di Taranto e Grottaglie. Si tratta del preludio a un weekend impegnativo che culminerà con l’arrivo in salita di Roccaraso.



Loading...

Loading...

Di seguito tutti i paesi e i Comuni attraversati durante la Matera-Brindisi, settima tappa del Giro d’Italia 2020. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

MATERA-BRINDISI, SETTIMA TAPPA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI MATERA: Matera.

PROVINCIA DI TARANTO: Castellaneta, Palagiano, Taranto, San Giorgio Jonico, Grottaglie.

PROVINCIA DI BRINDISI: Francavilla Fontana, Mesagne, Brindisi.

MILETO-CAMIGLIATELLO SILANO: PROGRAMMA, ORARIO DI PARTENZA, ORARIO DI ARRIVO

VENERDÌ 9 OTTOBRE:

Orario di partenza: 13.00

Orario di arrivo: 16.15-16.35 (circa)

MATERA-BRINDISI, COME VEDERE LA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalle ore 11.30 e su Rai Due dalle ore 14.00.

Diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12.00.

Diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player e su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse