Classifica Giro d’Italia 2020, settima tappa: Joao Almeida in rosa. Vincenzo Nibali 5° a 1’01”, paura con i ventagli

Joao Almeida si conferma in maglia rosa al termine della settima tappa al Giro d’Italia 2020. Il portoghese ha conservato il simbolo del primato alla conclusione della Matera-Brindisi, una frazione totalmente pianeggiante che non doveva riservare sorprese e che invece ha regalato tantissime emozioni. Nella prima parte della giornata, infatti, si sono creati dei ventagli e alcuni big si sono trovati costretti a inseguire: Vincenzo Nibali e Steven Kruijswijk sono rimasti con lui, Jakob Fuglsang, Domenico Pozzovivo, Simon Yates hanno dovuto inseguire a lungo il leader della classifica generale, rimasto davanti insieme ai compagni di squadra.

Successivamente una caduta ha animato la situazione, anche se non ha portato a conseguenze a lungo termine. Tutti i big sono giunti insieme sul traguardo: ora lo Squalo è a 1’01” dal portoghese, e conserva 4” su Pozzovivo e 18” su Fuglsang. Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2020 dopo la settima tappa, domani andrà in scena una frazione particolarmente mossa da Giovinazzo a Vieste prima dello scoppiettante arrivo in salita di domenica a Roccaraso.

Loading...

Loading...

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2020 (dopo la settima tappa):

1 1 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 24:48:29

2 2 – BILBAO Pello Bahrain – McLaren 0:43

3 3 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:48

4 4 – VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 0:59

5 5 – NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 1:01

6 6 – POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 1:05

7 7 – FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 1:19

8 8 – KRUIJSWIJK Steven Team Jumbo-Visma 1:21

9 9 – KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 1:26

10 10 – MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 1:32

11 11 – HINDLEY Jai Team Sunweb 1:33

12 12 – MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 1:38

13 13 – ZAKARIN Ilnur CCC Team 1:44

14 14 – PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 1:48

15 15 – PEDRERO Antonio Movistar Team 1:56

16 16 – SAMITIER Sergio Movistar Team 2:12

17 17 – HAMILTON Lucas Mitchelton-Scott 2:47

18 18 – MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 2:57

19 19 – GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 3:18

20 20 – KNOX James Deceuninck – Quick Step 3:26

21 21 – YATES Simon Mitchelton-Scott 3:52

22 22 – PARET-PEINTRE Aurélien AG2R La Mondiale 4:31

23 23 – HARPER Chris Team Jumbo-Visma 4:57

24 24 – BOUWMAN Koen Team Jumbo-Visma 5:17

25 25 – CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 6:49

26 26 – DOMBROWSKI Joe UAE-Team Emirates 7:15

27 28 ▲1 WARBASSE Larry AG2R La Mondiale 7:38

28 29 ▲1 OOMEN Sam Team Sunweb 8:12

29 31 ▲2 VALTER Attila CCC Team 9:35

30 30 – ROSSETTO Stéphane Cofidis, Solutions Crédits 9:46

31 32 ▲1 TUSVELD Martijn Team Sunweb 10:37

32 33 ▲1 KANGERT Tanel EF Pro Cycling 10:38

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse