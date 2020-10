Giro d’Italia 2020, la classifica degli italiani: Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo restano in top 10

Con la settima tappa da Matera a Brindisi, è andata via la prima settimana del Giro d’Italia 2020. L’arrivo in volata in viale Palmiro Togliatti che ha visto trionfare Arnaud Demare (Groupama-FDJ) avanti a Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) ha visto il gruppo frazionarsi nel finale, ma con gli uomini di classifica tutti insieme fra i primi. In questo modo la generale è rimasta praticamente cristallizzata rispetto alla giornata di ieri, con Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) ancora una volta migliore degli italiani al quinto posto a 1’01” dalla maglia rosa Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) e Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling) sesto a 1’05”. Sul ‘podio’ degli azzurri ancora Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step), dodicesimo a 1’38”.

5 5 – NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 1:01

6 6 – POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 1:05

12 12 – MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 1:38

34 36 ▲2 BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo 12:39

35 34 ▼1 FABBRO Matteo BORA – hansgrohe 12:46

37 39 ▲2 FELLINE Fabio Astana Pro Team 16:26

41 42 ▲1 VILLELLA Davide Movistar Team 18:57

42 44 ▲2 CARBONI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè 19:11

45 45 – NIBALI Antonio Trek – Segafredo 20:11

47 52 ▲5 MOSCA Jacopo Trek – Segafredo 22:24

48 49 ▲1 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 22:47

53 57 ▲4 CATALDO Dario Movistar Team 25:17

54 53 ▼1 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 25:34

56 59 ▲3 ULISSI Diego UAE-Team Emirates 26:22

