Giro d’Italia 2020: esame Roccaraso per Joao Almeida. Salita non durissima, Nibali proverà l’attacco?

Siamo giunti alla fine di questa prima frenetica parte di Giro d’Italia 2020. Otto tappe piene di colpi di scena, domani in programma la nona, da San Salvo a Roccaraso, di 208 chilometri, che anticiperà il primo giorno di riposo. Sarà scontro diretto tra i big in chiave classifica generale, visto l’arrivo in salita nella località abruzzese.

Prima parte di tappa non troppo impegnativa. La prima ascesa durissima sarà il GPM di prima categoria del Passo Lanciano (12,7 km al 6,9%) con lo scollinamento previsto al chilometro 100. Dopo la successiva discesa, al chilometro 117, il plotone imboccherà la strada che porta fino in cima al Passo San Leonardo, un GPM di seconda categoria di 13,8 km al 4,5%. Altra breve discesa e, in seguito, il gruppo scalerà l’ascesa di Bosco di Sant’Antonio, altro seconda categoria. Dopo lo scollinamento un breve tratto che consentirà ai ciclisti di rifiatare prima della salita di Roccaraso (9,6 km al 5,7%) al termine della quale è fissato il traguardo, con l’ultimo chilometro con pendenze in doppia cifra.

Ascese dunque non impossibili, con quella finale che non dovrebbe creare distacchi incolmabili. Lo spazio per attaccare però c’è e sicuramente un uomo come Vincenzo Nibali, apparso in eccellente condizione in queste prime tappe, vorrà provarci. Il siciliano spesso e volentieri si è fatto trovare in testa al gruppo e, con l’aiuto del padrone di casa Giulio Ciccone, potrebbe andare a caccia del successo parziale, provando a guadagnare qualche secondo sui rivali. Test importante anche per la Maglia Rosa Joao Almeida: il giovane portoghese fino ad ora, salvo in cima all’Etna, dove ha perso qualche centinaio di metri, è riuscito sempre a gestire al meglio la situazione e vorrà continuare a guardare tutti dalla vetta.

Foto: Lapresse