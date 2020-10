Giro d’Italia 2020: Giovinazzo-Vieste, previsioni meteo. Ventagli all’orizzonte?

Il Giro d’Italia 2020, oggi, nel corso della Matera-Brindisi, è stato bersagliato, nelle prime fasi della tappa, da un forte vento laterale che aveva sgretolato il gruppo. Domani si svolgerà un’altra frazione totalmente pugliese, la Giovinazzo-Vieste, la quale, oltretutto, si snoderà iteramente lungo la costa. Dato che gli atleti saranno chiamati a fare ben 200 chilometri con il mare al loro fianco, ci sarà la possibilità di vedere ulteriori ventagli?

I primi novanta chilometri della frazione sono indubbiamente quelli più delicati. La strada, in questo tratto, è totalmente pianeggiante ed esposta al vento. In quella zona, se ci fosserò delle folate significative, si verrebbero a creare le condizioni necessarie per aprire nuovi ventagli. Tuttavia, stante quanto riportano le previsioni, domani le raffiche saranno meno forti rispetto a oggi e, dunque, teoricamente non dovrebbero esserci grossi rischi.

Da quando i corridori inizieranno la salita di Monte Sant’Angelo, inoltre, la conformazione della tappa cambierà totalmente. Da quel momento in poi vi saranno diversi strappi e i tratti di pianura saranno pressoché inesistenti. Inoltre, nel Gargano gli atleti saranno più riparati dal vento e, dunque, non dovrebbe più essere possibile aprire dei ventagli.

Foto: Lapresse