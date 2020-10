Giro d’Italia 2020, Harm Vanhoucke: “Ringrazio la squadra per avermi aiutato quando ci sono stati i ventagli. Sono caduto male, ma non mi sono rotto nulla”

Harm Vanhoucke ha vissuto una vera e propria giornata da incubo oggi, al Giro d’Italia 2020, nel corso della Matera-Brindisi. Il belga, attualmente quarto in classifica generale, prima è andato in grossa difficoltà durante i ventagli e solo un grande lavoro da parte della sua squadra, la Lotto-Soudal, gli ha permesso di non perdere tempo, e, in seguito, è stato coinvolto in una brutta caduta.

Vanhoucke ha raccontato le difficoltà a cui è andato incontro oggi in un’intervista rilasciata a Sporza. Queste le sue parole: “I ventagli non sono la mia specialità. Ho fatto davvero tanta fatica e avevo paura di perdere molto tempo. Fortunatamente la mia squadra ha fatto un lavoro eccellente e mi ha permesso di salvarmi. Ai -45 dal traguardo Sono caduto piuttosto male, ma penso di avere solo dei graffi. Ho preso una brutta botta, ma ora non sento molto dolore, fortunatamente”.



Foto: Lapresse