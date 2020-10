Giro d’Italia 2020 oggi, Matera-Brindisi: orari, tv, streaming, programma Eurosport e RAI

Quest’oggi, 9 ottobre, è in programma la settima tappa del Giro d’Italia 2020, la Matera-Brindisi di 143 chilometri. Frazione interamente pianeggiante, che regala dunque un’occasione alle ruote veloci per fregiarsi di una vittoria nella corsa rosa. Un arrivo che non si verificava da quasi cinquant’anni: l’ultima volta era il 1971, quando nella cronometro a squadre in partenza da Lecce si impose la Salvarani di Felice Gimondi. I corridori partiranno alle ore 13 mentre l’arrivo è previsto tra le 16.16 e le 16.34.

Sarà possibile seguire la tappa in diretta tv sulle reti Rai, Rai Sport HD fino alle 14.00 e in seguito Rai 2, e su Eurosport. Inoltre, la settima frazione del Giro d’Italia 2020 sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. OA Sport, invece, a partire dalle ore 13, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento dandovi così modo di non perdervi nulla di ciò che accade in corsa.

Loading...

Loading...

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2020

Orario: 13.00

Diretta TV: Rai Sport fino alle 14.00, Rai 2 dalle 14.00, Eurosport 2

Diretta streaming: Rai Play ed Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse