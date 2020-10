VIDEO Giro d’Italia 2020, highlights settima tappa: Demare vince in volata su Sagan. Nibali e i big tremano per i ventagli

Arnaud Demare ha vinto la settima tappa del Giro d’Italia 2020. Il francese si è imposto sul traguardo di Brindisi al termine di una volata regale, conquistando così il suo terzo successo parziale in questa Corsa Rosa. L’alfiere della Groupama ha sprintato brillantemente e ha sconfitto nettamente lo slovacco Peter Sagan, rafforzando ulteriormente la maglia ciclamino della classifica a punti. Terzo posto per l’australiano Michael Matthews, Elia Viviani non è riuscito a fare la volata per le posizioni che contano.

La tappa odierna prevedeva un percorso completamente piatto e sulla carta non doveva succedere molto, ma come sempre al Giro d’Italia gli imprevisti sono all’ordine del giorno. Nella prima parte si sono infatti creati alcuni ventagli, la maglia rosa Joao Almeida si è trovato davanti insieme ai compagni di squadra e ha provato a guadagnare terreno sugli altri big, ma i vari Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang, Domenico Pozzovivo sono riusciti a rientrare al termine di un lungo inseguimento. In classifica generale non cambia dunque nulla, alla viglia di un weekend che culminerà con l’arrivo in salita a Roccaraso. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della settima tappa del Giro d’Italia 2020.

Loading...

Loading...

VIDEO HIGHLIGHTS SETTIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2020:

Foto: Lapresse