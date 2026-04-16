Dove vedere in tv l’Amstel Gold Race 2026: orari, programma, streaming

La stagione delle grandi Classiche del Nord prosegue, ma propone un significativo cambio di scenari: si passa infatti dal pavé ai muri. Gli appassionati avranno sicuramente uno spettacolo di alto livello su cui poter contare in quello che rappresenta il primo atto del celeberrimo Trittico delle Ardenne. Domenica 19 aprile si corre l’Amstel Gold Race. La corsa in linea, giunta all’edizione numero 60, prende il via da Maastricht, partenza prevista alle 11:10, e si conclude a Berg en Terblijt intorno alle 16:50 dopo aver percorso 257,4 chilometri.

Le squadre partecipanti, al via tutte le 18 formazioni del circuito World Tour, si sfidano per decidere chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo Mattias Skjelmose. Il corridore danese della Lidl-Trek ha infatti vinto a sorpresa l’edizione 2025 imponendosi allo sprint sul grande favorito Tadej Pogacar e sul belga Remco Evenepoel.

L’assenza di alcune delle principali stelle del panorama internazionale, Pogacar, Van der Poel e Van Aert, non toglie assolutamente fascino ad una corsa nella quale saranno al via il belga Remco Evenepoel, grande favorito della vigilia, il vincitore dello scorso anno Mattias Skjelmose, gli statunitensi Brandon McNulty e Matteo Jorgenson e il rientrante Tom Pidcock.

L’ultima vittoria italiana risale al 2016, anno in cui ad imporsi è stato Enrico Gasparotto, poi terzo anche due anni più tardi, in una gara nella quale Sonny Colbrelli ha conquistato il gradino più basso del podio. Buona parte delle speranze azzurre potrebbero essere affidate a Christian Scaroni e Simone Velasco della XDS Astana Team. Potrebbe puntare a far bene anche Andrea Vendrame del Team Jayco AlUla.

Come seguire l’Amstel Gold Race? Non è previsto alcun tipo di copertura tv per la corsa che inaugura il Trittico delle Ardenne . La diretta streaming della gara sarà garantita da Eurosport 1 (dalle 14:55 alle 17:15), Discovery Plus, HBO Max e DAZN. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento.

PROGRAMMA AMSTEL GOLD RACE 2026

Domenica 19 aprile Amstel Gold Race Maastricht – Berg en Terblijt (257,4 chilometri)

Orario di partenza: 11:10

Orario di arrivo stimato: 16.55 circa

DOVE VEDERE L’AMSTEL GOLD RACE 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1 (dalle 14:55 alle 17:15), Discovery Plus, HBO Max e DAZN

Diretta live testuale: OA Sport